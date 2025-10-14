Jaqueline Cristian și-a aflat următoarea adversară. Românca vrea revanșa

Jucătoarea spaniolă de tenis Jessica Bouzas Maneiro o va înfrunta pe românca Jaqueline Cristian în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a dispus, marți, de Katie Volynets cu 6-2, 6-4.

Bouzas (23 ani, 40 WTA), a opta favorită, a avut nevoie de o oră și 21 de minute pentru a obține victoria în fața americancei.

Iberica s-a impus în singura sa confruntare cu Jaqueline Cristian, luna trecută, în primul tur la Beijing, cu 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) a învins-o marți pe italianca Elisabetta Cocciaretto, cu 6-2, 7-6 (7/4).

În alt meci jucat marți în primul tur la Osaka, elvețianca Viktorija Golubic a trecut de canadianca de origine română Bianca Andreescu în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-4.

Rezultatele înregistrate marți în primul tur la Kinoshita Group Japan Open - Osaka (hard):

Jaqueline Cristian (România) - Elisabetta Cocciaretto (Italia) 6-2, 7-6 (7/4)

Jessica Bouzas Maneiro (Spania/N.8) - Katie Volynets (SUA) 6-2, 6-4

Elise Mertens (Belgia/N.3) - Cristina Bucșa (Spania) 7-6 (7/5), 6-3

Tereza Valentova (Cehia) - Alexandra Eala (Filipine) 6-1, 6-2

Ann Li (SUA/N.7) - Varvara Gracheva (Franța) 6-4, 6-0

Rebecca Sramkova (Slovacia) - Joanna Garland (Taiwan) 6-3, 6-1

Dalma Galfi (Ungaria) - Alycia Parks (SUA) 6-4, 6-4

Leylah Fernandez (Canada/N.4) - Hailey Baptiste (SUA) 6-2, 7-5

Marie Bouzkova (Cehia/N.5) - Ena Shibahara (Japonia) 6-1, 6-1

Viktorija Golubic (Elveția) - Bianca Andreescu (Canada) 6-3, 4-6, 6-4

