”Draqueline” Cristian s-a întors cu victorie la Transylvania Open. O va răzbuna pe Sorana Cîrstea?

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului Transylvania Open (WTA 250), găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale de 259.303 dolari, miercuri, după ce a întrecut-o pe elveţianca Celine Naef cu 6-4, 6-4.

Jaqueline Cristian (25 ani, 97 WTA) s-a impus după o oră şi 37 de minute, în care nu şi-a pierdut serviciul niciodată, salvând două mingi de break.

Un break a făcut diferenţa în fiecare set, în primul set la 4-4, iar în al doilea la 2-2.

Românca o învinsese pe Naef (18 ani, 121 WTA) şi săptămâna trecută, în optimi, la Rouen, cu 6-4, 4-6, 6-3.

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 4.220 de dolari şi 30 puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe germanca Eva Lys, care a produs cea mai mare surpriză la Transylvania Open, învingând-o marţi seara pe Sorana Cîrstea, principala favorită, cu 6-3, 6-3.

Așa cum a făcut și anul trecut, Jaqueline a apărut la Cluj cu o pelerină care aduce aminte de Dracula și care i-a atras supranumele de ”Draqueline”.

Count Draqueline, Part 3 🧛‍♀️

Jaqueline Cristian breaks out the iconic cape for a third year in Cluj-Napoca after defeating Naef 6-4, 6-4.#TO2023 pic.twitter.com/dt0Axw55sq