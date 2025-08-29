Calificare superbă pentru Jaqueline Cristian la US Open. Răsturnare de scor spectaculoasă

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, joi, la New York, după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, cu 4-6, 6-2, 6-2.

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a obținut victoria după o oră și 46 de minute.

Krueger (21 ani, 38 WTA) a dominat primul set, dar românca le-a controlat pe următoarele două, la prima lor confruntare.

Dacă raportul la winners a fost echilibrat (20-19 pentru Jaqueline), americanca a făcut mai multe erori neforțate (32-23).

Următoarea adversară a româncei va fi americanca Amanda Anisimova (finalistă la Wimbledon anul acesta).

Jaqueline Cristian, care nu trecuse de primul tur până acum în două participări la US Open, și-a asigurat un cec de 237.000 de dolari și 130 de puncte WTA.

