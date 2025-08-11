Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Cum arată topul WTA

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 12:34
345 citiri
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Cum arată topul WTA
Jaqueline Cristian FOTO X @BlinkBets

Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA dată publicităţii luni, după o urcare de trei locuri, cu 1171 puncte, fiind jucătoarea din România cu clasarea cea mai bună.

Jaqueline Cristian și-a egalat astfel cea mai bună clasare din carieră în topul mondial.

Gabriela Ruse, locul 66 WTA cu 930 de puncte, a coborât opt poziţii. Irina Begu este şi ea în top 100, pe poziţia 87 (819 puncte), după o coborâre de un loc.

Anca Todoni, numărul 115 mondial, după o urcare de trei poziţii, are 629 de puncte. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 138, cu 540 de puncte.

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 12.010 puncte, iar Coco Gauff (SUA) ocupă locul doi, cu 7.669 puncte.

Top 5 este completat de poloneza Iga Swiatek - 6.933 puncte, Jessica Pegula – 5.488 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.948 puncte).

Cea mai mare urcare a fost înregistrată de canadianca Victoria Mboko, câştigătoare a Canadian Open, care a urcat 61 de locuri şi este pe 24, cu 1.835 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 54, în urcare un loc, cu 1484 puncte. Imediat după ea, pe locul 57, este Monica Niculescu, în coborâre un loc, cu 1464 de puncte.

Jaqueline Cristian a jucat la WTA Cincinnati cu o fostă campioană de Grand Slam. Cum s-a terminat meciul
Jaqueline Cristian a jucat la WTA Cincinnati cu o fostă campioană de Grand Slam. Cum s-a terminat meciul
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată joi, în turul întâi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open. Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 52 WTA) a cedat în primul...
Eșec inexplicabil pentru marea speranță a tenisului românesc, înainte de US Open
Eșec inexplicabil pentru marea speranță a tenisului românesc, înainte de US Open
Jucătoarea română de tenis Anca Todoni a fost învinsă fără drept de apel de chinezoaica Hanyu Guo, cu 6-1, 6-0, marți, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu...
#Jaqueline Cristian, #wta, #clasament, #top , #stiri tenis
