Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la US Open cu favorita gazdelor, finalista de la Wimbledon

Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, a fost eliminată, sâmbătă noapte, în turul trei la US Open, ultimul grand slam al anului.

Jaqueline a fost învinsă de americanca Amanda Anisimova, locul 9 WTA şi cap de serie 8, scor 6-4, 4-6, 6-2.

Meciul a durat două ore şi 10 minute.

Pentru prezenţa în turul trei, Cristian va primi un premiu de 237.000 de dolari.

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului US Open după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, cu 4-6, 6-2, 6-2.

În primul tur, Jaqueline Cristian a jucat în compania americancei Danielle Collins, locul 61 mondial.

Profitând și de problemele medicale cu care se confruntă Collins, la spate, Jaqueline Cristian a dat recital și s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, în fața uneia dintre cele mai valoroase jucătoare din SUA din ultimii ani.

Ads