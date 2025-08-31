Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la US Open cu favorita gazdelor, finalista de la Wimbledon

Duminica, 31 August 2025
Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la US Open cu favorita gazdelor, finalista de la Wimbledon
Jaqueline Cristian FOTO X Tennis Letter

Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, a fost eliminată, sâmbătă noapte, în turul trei la US Open, ultimul grand slam al anului.

Jaqueline a fost învinsă de americanca Amanda Anisimova, locul 9 WTA şi cap de serie 8, scor 6-4, 4-6, 6-2.

Meciul a durat două ore şi 10 minute.

Pentru prezenţa în turul trei, Cristian va primi un premiu de 237.000 de dolari.

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului US Open după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, cu 4-6, 6-2, 6-2.

În primul tur, Jaqueline Cristian a jucat în compania americancei Danielle Collins, locul 61 mondial.

Profitând și de problemele medicale cu care se confruntă Collins, la spate, Jaqueline Cristian a dat recital și s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, în fața uneia dintre cele mai valoroase jucătoare din SUA din ultimii ani.

Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, va evolua, sâmbătă noapte, în turul trei al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open. Jaqueline va evolua în compania sportivei...
