Autor: Teodor Serban
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 17:50
106 citiri
Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la WTA Seul contra multiplelor campioane de Grand Slam
Jaqueline Cristian FOTO X Tennis Letter

Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh a fost învinsă de cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu 6-4, 7-6 (7/3), vineri, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari.

Cristian și Hsieh s-au înclinat după o oră și 37 de minute fața unor multiple campioane de Mare Șlem.

Perechea româno-taiwaneză trecuse în primul tur de principalele favorite, Ellen Perez (Australia)/Fanny Stollar (Ungaria).

Cristian și Hsieh vor fi recompensate cu un cec de 9.840 de dolari și 108 puncte WTA la dublu.

La simplu, Jaqueline Cristian a fost învinsă în primul tur de britanica de origine română Emma Răducanu, a opta favorită.

