Jaqueline Cristian, eliminare usturătoare la WTA Beijing

Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Cristian a fost învinsă de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 48 mondial, scor 6-4, 6-0.

Meciul a durat 67 de minute.

Pentru prezenţa în primul tur, Cristian va primi 23.760 de dolari şi 10 puncte WTA.

Tot joi, Gabriela Ruse a trecut în primul tur de sportiva slovacă Rebecca Sramkova, locul 55 mondial, scor 6-2, 6-2.

Meciul a durat 70 de minute. În turul doi, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro.

Prin calificarea în turul doi, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.

