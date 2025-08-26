Jaqueline Cristian, fenomenală! A spulberat o mare favorită a gazdelor la US Open

Marti, 26 August 2025, ora 21:51
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, a jucat în compania americancei Danielle Collins, locul 61 mondial, în al doilea meci de pe terenul 17, în primul tur la US Open 2025.
Profitând și de problemele medicale cu care se confruntă Collins, la spate, Jaqueline Cristian a dat recital și s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, în fața uneia dintre cele mai valoroase jucătoare din SUA din ultimii ani.
Este prima victorie a româncei din carieră pe tabloul principal la US Open.
În faza următoare, Jaqueline Cristian va evolua cu învingătoarea duelului dintre alte două americance, Ashlyn Krueger și Sofia Kenin.
