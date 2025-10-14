Calificări în sferturi pentru românce la Japan Open. Cu câți bani s-au ales

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:06
237 citiri
Jaqueline Cristian FOTO X @BlinkBets

Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au calificat, marţi, în sferturile probei de dublu, de la Japan Open.

Jaqueline Cristian face pereche cu Olga Danilovic, din Serbia, iar cele două au trecut în runda inaugurală de echipa Nao Hibino/Katarzyna Piter (Japonia/Polonia), scor 6-3, 6-4.

Gabriela Ruse şi americanca Ashlyn Krueger au beneficiat de abandonul perechii Anna Blinkova/Elisabetta Cocciaretto, după primul set câştigat cu scorul de 6-1.

La Japan Open, Jaqueline Cristian este calificată în optimi şi în proba de simplu.

Accederea în sferturi la Japan Open este recompensată cu 2.540 de dolari şi 54 de puncte WTA.

