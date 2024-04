Minunea de la Charleston: Jaqueline Cristian e în sferturi după ce a învins o mare favorită. O așteaptă un nou meci de foc

Jaqueline Cristian a obținut o victorie magnifică la Charleston și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250.

Jaqueline Cristian este în mare formă înaintea confruntării cu Ucraina din Billie JEan King Cup. Românca s-a calificat în sferturi la Charleston după ce a învins-o pe mult lăudata jucătoare americană Emma Navarro (22 de ani), locul 20 WTA.

Contesa Draculina s-a impus cu 6-3, 5-7, 6-1, după două ore și jumătate de joc.

Jaquline Cristian (locul 83 WTA) are un nou meci de foc în sferturi contra rusoaicei Daria Kasatkina, locul 11 WTA.

Partida se joacă azi de la ora 18.00.

