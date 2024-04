Minunea de la Charleston: Jaqueline Cristian e în sferturi după ce a învins o mare favorită. O așteaptă un nou meci de foc

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari, joi, după ce a învins-o pe americanca Emma Navarro, cu 6-3, 5-7, 6-1.

Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) a reuşit a doua sa victorie consecutivă în faţa unei jucătoare din top 20 mondial, după două ore şi 27 de minute.

Românca trecuse în optimi de Madison Keys (18 WTA), iar acum a învins-o şi pe Navarro (22 ani, 20 WTA). Jaqueline Cristian mai avea doar o victorie în faţa unei adversare din top 20, după ce a învins-o în 2022 pe Elena Rîbakina, la Doha.

Jaqueline Cristian a câştigat primul set cu 6-3, după o serie de patru ghemuri consecutive. În actul secund, românca a ratat două mingi de meci la scorul de 5-4, iar apoi Navarro a reuşit să încline balanţa şi să câştige setul cu 7-5. Jaqueline Cristian a dominat autoritar setul decisiv, pe care şi l-a adjudecat cu 6-1.

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 22.146 de dolari şi 108 puncte WTA, iar în sferturi o va întâlni pe rusoaica Daria Kasatkina (azi de la ora 18.00), care a întrecut-o pe ucraineanca Anhelina Kalinina cu 6-1, 6-4. Singurul meci direct cu Kasatkina (26 ani, 11 WTA) s-a încheiat cu abandonul româncei în 2022, în turul al doilea la Doha, la scorul de la 2-2 în setul secund, după ce îl câştigase pe primul cu 6-2.

2 days, 2 top 20 victories for Jaqueline Cristian! She once again came out with focus and ready to fight. She took the 1st set, and even had match points in the 2nd, but Emma wasnt going away. In the 3rd Jaqueline ran away. Jaqueline Cristian defeated Emma Navarro 6-3, 5-7, 6-1. pic.twitter.com/Wiy8SA6IK5