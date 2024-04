Jaqueline Cristian a dat lovitura la WTA Charleston. Românca a eliminat o mare favorită a americanilor VIDEO

Tenismena Jaqueline Cristian (83 WTA) s-a calificat miercuri dimineață în turul trei al turneului WTA 500 de la Charleston, în SUA.

Jaqueline Cristian a obținut o victorie uriașă, 3-6, 6-3, 6-3, cu americanca Madison Keys (18 WTA, favorita numărul 8).

În faza următoare, în optimi, românca va evolua cu o altă americancă, Emma Navarro sau Katie Volynets.

Pentru Jaqueline Cristian e ultimul turneu înaintea confruntării România - Ucraina din Billie Jean King Cup, care va avea loc la 12-13 aprilie, tot în Statele Unite, în Florida.

În absența Simonei Halep, România se va baza în meciurile de simplu pe Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, care a jucat și ea la Charleston, dar a fost eliminată în primul tur.

Late night victory 🌙

Jaqueline Cristian upsets the No.8 seed Keys 3-6, 6-3, 6-3 and books her ticket into the next round.#CharlestonOpen pic.twitter.com/Q5YutgoJdv