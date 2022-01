Ce a făcut românca Jaqueline Cristian în turul doi la Australian Open. Imagini cu punctul decisiv al meciului

Jaqueline Cristian a fost eliminată în turul doi de la Australian Open de Madison Keys.

Românca a fost învinsă în două seturi, 2-6,5-7 și părăsește primul Grand Slam al anului.

Jaqueline Cristian va încasa 112,382 de dolari și 70 de puncte WTA după parcursul de la Australian Open.

Românca de 23 de ani s-a aflat la prima prezență pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam.

Sad to see Jaqi lost today. But overall she did great playing in her 1st Slam main draw. After Keys quickly took the 1st set, Jaqi upped her game and was very close to taking the 2nd. Madison Keys defeated Jaqueline Cristian 6-2, 7-5.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/tfQcufghfj