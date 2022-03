Imaginile durerii. Tenismena Jaqueline Cristian merge doar cu ajutorul cârjelor

Jaqueline Cristian se recuperează după accidentarea suferită la turneul de la Doha.

Tenismena s-a operat la genunchi, iar acum poate să meargă doar cu ajutorul cârjelor.

Chinul pentru Cristian a început în meciul cu Daria Kasatkina (Rusia), la scorul 6-2, 2-2, atunci când româna s-a prăbușit și a urlat de durere.

Diagnosticul doctorilor a fost unul dur: ruptură a ligamentelor anterioare încrucișate ale piciorului drept, cu vătămare parțială a meniscului.

Jaqueline Cristian s-a operat în România, iar acum urmează un program de recuperare.

Tenismena va putea să se antreneze din nou la vară.

This both breaks my heart and makes me happy. I hate to see Jaqueline Cristian still struggling this much, but it is also good sign that she is already up and walking and getting better. pic.twitter.com/RNyv4gmdfv