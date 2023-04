Magnific! Jaqueline Cristian obține o victorie de răsunet la Madrid în fața unei campioane de Grand Slam

Jucătoarea română Jaqueline Cristian a câștigat un meci în care cu siguranță nu pornea cu prima șansă.

Jaqueline Cristian este în turul doi al turneului WTA 1000 de la Madrid, după o victorie superbă în fața americancei Sloane Stephens, campioana US Open din 2017 și fostă număr 3 mondial.

Jaqueline, care ocupă locul 168 WTA și care a sosit la Madrid pe baza clasamentului protejat, a câștigat în trei seturi lungi, scor 5-7, 6-4, 6-4.

Românca a revenit în setul al doilea de la 2-4, iar în decisiv a avut de surmontat de asemenea un break făcut de americancă.

Jacueline Cristian va juca în turul al doilea cu rusoaica Anastasia Potapova, locul 25 WTA. Pentru accederea în turul doi, Jaqueline are asigurat un premiu de 27.045 de euro.

