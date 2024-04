Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari, joi, după ce a învins-o pe americanca Emma Navarro, cu 6-3, 5-7, 6-1.

Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) a reuşit a doua sa victorie consecutivă în faţa unei jucătoare din top 20 mondial, după două ore şi 27 de minute.

Românca trecuse în optimi de Madison Keys (18 WTA), iar acum a învins-o şi pe Navarro (22 ani, 20 WTA). Jaqueline Cristian mai avea doar o victorie în faţa unei adversare din top 20, după ce a învins-o în 2022 pe Elena Rîbakina, la Doha.

Interesant e faptul că Emma Navarro îl are ca tată pe CEO-ul Sherman Financial Group, Ben Navarro, proprietar al Credit One Bank (inclusiv al turneelor de la Charleston și Cincinnati), cu o avere de peste 3 miliarde de dolari.

Din acest punct de vedere, se poate spune că Emma Navarro e a doua cea mai bogată tenismenă din istorie, după conaționala Jessica Pegula, fiica lui Terry Pegula, proprietarul echipelor Buffalo Bills (NFL) și Buffalo Sabres (NHL), cu o avere de peste 6 miliarde de dolari.

First Keys, now Navarro 😲 Jaqueline Cristian pulls out a second consecutive three-set win over a Top-20 player in Charleston!#CharlestonOpen pic.twitter.com/LMfd4HKPvq — wta (@WTA) April 4, 2024