Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a evoluat vineri în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari.

Din păcate, Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) a fost eliminată de rusoaica Daria Kasatkina (11 WTA), după un meci dramatic, încheiat cu 6-7, 6-2, 6-3.

Anterior, românca obținuse două victorii miraculoase contra unor adversare din Top 20 mondial, Madison Keys (18 WTA) și Emma Navarro (20 WTA), acesta fiind turneul la care Cristian a obținut cele mai bune rezultate din cariera sa.

Sadly Jaqueline's amazing week comes to an end in Charleston. She started this match out fighting, having to take the 1st set in a tiebreak. But after that Kasatkina raised her game and Jaqueline couldnt keep up. Daria Kasatkina defeated Jaqueline Cristian 6-7, 6-2, 6-3. pic.twitter.com/Yk7yiyAl0g