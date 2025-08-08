Jaqueline Cristian a jucat la WTA Cincinnati cu o fostă campioană de Grand Slam. Cum s-a terminat meciul

Jaqueline Cristian a jucat la WTA Cincinnati cu o fostă campioană de Grand Slam. Cum s-a terminat meciul
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată joi, în turul întâi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 52 WTA) a cedat în primul tur de la Cincinnati Open, fiind învinsă de jucătoarea cehă Marketa Vondrousova (26 de ani, locul 63 WTA), fostă campioană la Wimbledon.

Vondrousova s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1, după un meci care a durat o oră şi zece minute.

În schimb, Sorana Cîrstea a învins-o joi pe croata Donna Vekic şi s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a avut nevoie de două ore şi 21 de minute pentru a dispune, în primul tur de la Cincinnati Open, de o jucătoare mai tânără şi clasată mult mai bine în ierarhia mondială, croata Donna Vekic (29 de ani, locul 53 WTA).

Sorana s-a impus în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-3, şi o va înfrunta în turul al doilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open pe poloneza Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA).

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

