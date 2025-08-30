La ce oră joacă Jaqueline Cristian la US Open, cu vicecampioana de la Wimbledon

Autor: Teodor Serban
Sambata, 30 August 2025, ora 09:27
365 citiri
La ce oră joacă Jaqueline Cristian la US Open, cu vicecampioana de la Wimbledon
Jaqueline Cristian FOTO Instagram JAC

Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, va evolua, sâmbătă noapte, în turul trei al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.

Jaqueline va evolua în compania sportivei americane Amanda Anisimova, locul 9 WTA şi cap de serie 8, finalista de la Wimbledon.

Meciul va avea loc pe Grandstand, nu mai devreme de ora locală 16.30 (23.30 - ora României).

Cele două sportive se întâlnesc în premieră în circuitul WTA.

Perechea româno-italiană Jaqueline Cristian/Angelica Moratelli (România/Italia) a pierdut, vineri seara, în primul tur al turneului de dublu feminin de la US Open şi a fost eliminată.

Dublul format din românca Jaqueline Cristian (27 de ani) şi italianca Angelica Moratelli (31 de ani) a cedat în două seturi în faţa perechii Shuai Zhang (China, 36 de ani)/Ekaterina Alexandrova (Rusia, 30 de ani), după un meci care a durat doar o oră şi patru minute.

Zhang/Alexandrova s-au impus cu 6-2, 6-2 şi vor juca în turul al doilea cu perechea britanică Sonay Kartal / Katie Boulter.

