Cu Osaka la Osaka! Misiune infernală pentru Jaqueline Cristian, contra principalei favorite

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 10:23
441 citiri
Cu Osaka la Osaka! Misiune infernală pentru Jaqueline Cristian, contra principalei favorite
Jaqueline Cristian Foto X Agerpres

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce s-a impus cu 0-6, 6-4, 6-2 în fața jucătoarei spaniole Jessica Bouzas Maneiro.

Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) a avut nevoie de două ore de joc pentru a trece de a opta favorită.

Românca a pierdut fără drept de apel primul set (0-6), dar l-a început bine pe al doilea, conducând cu 3-0. Ea a rămas la conducere, păstrând un break avans și s-a impus cu 6-4. În decisiv, iberica a condus cu 2-1, dar Jaqueline Cristian a câștigat cinci ghemuri la rând, setul și meciul.

Bouzas (23 ani, 40 WTA) s-a impus în singura sa confruntare anterioară cu Jaqueline Cristian, luna trecută, în primul tur la Beijing, cu 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 6.815 dolari și 54 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, principala favorită, care a trecut de olandeza Suzan Lamens, campioana en titre la Osaka, cu 7-6,3-6, 6-2.

Senzație la Osaka: jucătoarea de tenis din România s-a calificat în sferturi! Posibil duel cu vedeta locală
Senzație la Osaka: jucătoarea de tenis din România s-a calificat în sferturi! Posibil duel cu vedeta locală
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cristian a trecut în...
Jaqueline Cristian și-a aflat următoarea adversară. Românca vrea revanșa
Jaqueline Cristian și-a aflat următoarea adversară. Românca vrea revanșa
Jucătoarea spaniolă de tenis Jessica Bouzas Maneiro o va înfrunta pe românca Jaqueline Cristian în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de...
#Jaqueline Cristian, #osaka, #wta, #Naomi Osaka , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Donald Trump e gata sa ia o decizie radicala si a facut anuntul: "Eu ii voi spune si el o va face!"

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Când pleacă Mircea Lucescu de la națională? Răspunsul oferit de selecționer: „Voi lăsa pe altcineva”
  2. "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct". Lucescu nu l-a iertat pe jucătorul pe care l-a debutat la națională
  3. Cu Osaka la Osaka! Misiune infernală pentru Jaqueline Cristian, contra principalei favorite
  4. Mircea Lucescu, despre salariul său de la națională: ”E umilitor”
  5. Răfuială la meciul decisiv al lui Cosmin Olăroiu pentru CM 2026. Fanii din Emirate au intrat pe teren VIDEO
  6. Senzație la Osaka: jucătoarea de tenis din România s-a calificat în sferturi! Posibil duel cu vedeta locală
  7. Fotbal: Africa de Sud, Senegalul și Coasta de Fildeș merg la Cupa Mondială din 2026. Știm 28 de echipe calificate din 48
  8. Răzvan Marin nu a mai rezistat și l-a confruntat pe Lucescu: ”Nu mai suntem copii! Să zică direct dacă nu sunt bun”
  9. Cristiano, fenomenal! Ronaldo a marcat de două ori în poarta Ungariei și a stabilit un nou record
  10. Anglia s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele înregistrate aseară în preliminariile europene