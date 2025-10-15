Cu Osaka la Osaka! Misiune infernală pentru Jaqueline Cristian, contra principalei favorite

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce s-a impus cu 0-6, 6-4, 6-2 în fața jucătoarei spaniole Jessica Bouzas Maneiro.

Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) a avut nevoie de două ore de joc pentru a trece de a opta favorită.

Românca a pierdut fără drept de apel primul set (0-6), dar l-a început bine pe al doilea, conducând cu 3-0. Ea a rămas la conducere, păstrând un break avans și s-a impus cu 6-4. În decisiv, iberica a condus cu 2-1, dar Jaqueline Cristian a câștigat cinci ghemuri la rând, setul și meciul.

Bouzas (23 ani, 40 WTA) s-a impus în singura sa confruntare anterioară cu Jaqueline Cristian, luna trecută, în primul tur la Beijing, cu 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 6.815 dolari și 54 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, principala favorită, care a trecut de olandeza Suzan Lamens, campioana en titre la Osaka, cu 7-6,3-6, 6-2.

