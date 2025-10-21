Jaqueline Cristian, performanța carierei. Ce se întâmplă în clasamentul WTA

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, marți, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Alina Cearaeva cu 6-2, 6-3.

Jaqueline Cristian (27 ani, 42 WTA) a avut nevoie de o oră și 34 de minute pentru a trece ce Cearaeva (23 ani, 150 WTA), jucătoare venită din calificări.

Românca se impusese și în prima lor confruntare, în 2021, în calificări la Sankt Petersburg, cu 4-6, 6-1, 6-2.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA, cu care în ierarhia live a urcat pe locul 39 mondial, cel mai bun din carieră. Românca are astfel șanse mari să intre în premieră în Top 40 mondial.

Cristian va juca în optimi cu o altă rusoaică, pe Ekaterina Alexandrova, a treia favorită.

Aceasta va fi prima confruntare dintre Cristian și Alexandrova (30 ani, 10 WTA).

Ads