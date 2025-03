Reacția cu care Jaqueline Cristian i-a cucerit pe americani: ”Zâmbetul ei spune totul!” VIDEO

Jaqueline Cristian, numărul 79 mondial, s-a calificat, duminică dimineaţă, în turul trei la Indian Wells, turneu de categorie WTA 1000.

Cristian a trecut de sportiva din Canada Leylah Fernandez, cap de serie 27 şi locul 27 mondial, scor 5-7, 7-6 (5), 6-3. Meciul a durat trei ore şi 16 minute. În turul trei, Cristian va evolua cu italianca Jasmine Paolini, favorita 6.

Reacția româncei la finalul meciului a fost remarcată pe rețelele sociale.

”A căzut și și-a acoperit fața. Mulțimea îi scandează numele. O jucătoare atât de talentată, care a avut o perioadă dificilă cu accidentările. Zâmbetul ei spune totul”, a scris TheTennisLetter pe X.

