Jaqueline Cristian s-a umplut de bani după victoria de la US Open. Următoarea adversară e finalista de la Wimbledon

Autor: Teodor Serban
Vineri, 29 August 2025, ora 11:40
812 citiri
Jaqueline Cristian FOTO X Tennis Letter

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, joi, la New York, după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, cu 4-6, 6-2, 6-2.

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a obținut victoria după o oră și 46 de minute.

Krueger (21 ani, 38 WTA) a dominat primul set, dar românca le-a controlat pe următoarele două, la prima lor confruntare.

Dacă raportul la winners a fost echilibrat (20-19 pentru Jaqueline), americanca a făcut mai multe erori neforțate (32-23).

Următoarea adversară a româncei va fi americanca Amanda Anisimova, finalistă la Wimbledon anul acesta, când a pierdut în ultimul act cu Iga Swiatek, cu 0-6, 0-6.

Jaqueline Cristian, care nu trecuse de primul tur până acum în două participări la US Open, și-a asigurat un cec de 237.000 de dolari și 130 de puncte WTA.

