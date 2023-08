Victorie fantastică pentru Jaqueline Cristian. Românca a eliminat-o pe principala favorită VIDEO

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat luni în optimile turneului WTA 250, Livesport Prague Open, după ce a eliminat-o pe prima favorită a turneului, cehoaica Marie Bouzkova.

Jaqueline Cristian (25 de ani, locul 122 WTA) s-a impus în trei seturi în meciul din 16-imile turneului de la Praga, învingând-o pe mult mai bine cotata jucătoare din Cehia, Marie Bouzkova (25 de ani, locul 37 WTA), favorita numărul 1 a turneului.

Jaqueline s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4, după două ore şi 47 de minute de joc, iar în optimi o va înfrunta pe învingătoarea din meciul disputat între cehoaica Barbora Palicova şi Emiliana Arango, din Columbia.

After almost 3 hours we have a winner! 💪 Jacqueline Cristian upsets n. 1 seed Bouzkova in the first round. #lpo2023 pic.twitter.com/TfVAmkUTwR