Victorie pentru jucătoarea din România la turneul de tenis de un milion de dolari!

Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari.

Cristian a trecut în primul tur de sportiva rusă Alina Charaeva, locul 150 mondial, venită din calificări, scor 6-2, 6-3.

Meciul a durat o oră şi 34 de minute.

În turul doi, Cristian va evolua cu favorita 3, rusoaica Ekaterina Alexandrova. Adversara româncei este pe locul 10 WTA, iar cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit până acum în meci direct. Alexandrova nu a evoluat în primul tur, fiind direct plasată pe tablou în runda a doua, care este echivalentă cu optimi de finală.

Premiul obținut de Cristian pentru accederea în turul doi este de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA. În clasamentul WTA Live, Jaqueline a intrat în Top 40 WTA, fiind în acest moment pe locul 39.

Ads