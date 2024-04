Ginerele lui Trump vrea să-și facă stațiune de lux într-o zonă sălbatică din Albania: ”O mare tristețe” VIDEO/FOTO

Prin binoclu, ornitologul Jon Vorpsi spionează flamingo şi pelicanii care se opresc în drumul lor de migraţie pe o limbă de pământ protejat de pe coasta sudică a Albaniei. Vorpsi se teme că, în curând, s-ar putea să nu mai aibă parte de această privelişte, dacă ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, va continua cu planurile sale de a construi o staţiune turistică în zona din apropierea oraşului Vlora.

Este un loc iubit de localnici pentru pădurile sale de pini pline de linişte, cu măslini şi poteci şi unde vacile se plimbă nestingherite pe plajele pustii, măturate de vânt, relatează Reuters.

Kushner şi-a anunţat planurile luna trecută, parte a unei investiţii mai ample a companiei sale Affinity Partners în Balcani, care include un alt proiect pe o insulă din apropiere, tot în Albania, şi un al treilea într-un fost sediu al armatei din capitala Serbiei, Belgrad.

În vârstă de 43 de ani, Jared Kushner este soţul Ivankăi Trump. El a fost consilier de top al lui Trump când socrul său era preşedinte şi a înfiinţat firma de investiţii după ce a plecat din funcţia de la Casa Albă în 2021.

Proiectele lui Kushner ar putea stimula economiile locale prin atragerea de vizitatori, dar s-au lovit de opoziţia localnicilor care se tem că vor afecta mediul înconjurător sau, în cazul Belgradului, vor ameninţa situri de importanţă culturală.

Kushner a prezentat planurile la câteva săptămâni după ce parlamentul albanez a modificat o lege ce permite guvernului să acorde autorizaţii de construcţie în zonele protejate pentru hoteluri sau staţiuni clasificate de cinci stele sau mai mult. El nu a spus atunci cât plănuia Affinity să investească.

”Este o mare tristeţe să ştim că această zonă nu va mai servi generaţiilor următoare”, a declarat Vorpsi, care lucrează pentru ONG-ul local de mediu PPNEA. ”În 10 ani, acest loc va fi un loc cenuşiu, cu betoane”, a adăugat el în timp ce căuta noi specii de păsări prin binoclul său, în apropiere de satul Zvernec.

