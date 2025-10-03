Atunci când Jarred Shaw, un jucător american de baschet din Indonezia, a coborât în holul complexului său de apartamente mai devreme în acest an pentru a ridica un pachet conţinând jeleuri cu canabis importate ilegal, a crezut că i-a sosit medicamentul pentru ameliorarea maladiei Crohn. Aşa era, dar au sosit şi 10 poliţişti sub acoperire. O înregistrare video postată pe reţelele sociale îl arăta pe Shaw, îmbrăcat într-un tricou negru şi pantaloni scurţi, strigând după ajutor în timp ce poliţiştii se îndreaptă spre el pentru a-l aresta, relatează The Guardian.

Bărbatul în vârstă de 35 de ani din Dallas, Texas, se confruntă cu posibilitatea pedepsei cu moartea sau a unei lungi perioade în spatele gratiilor. El a fost un membru cheie al echipei Prawira Bandung, care a câştigat Liga Indoneziană de Baschet (IBL) în 2023, şi a marcat peste 1.000 de puncte în trei sezoane în această ţară. Dar acum se află în arest preventiv şi este exclus pe viaţă din IBL.

„Folosesc canabisul ca medicament”, a declarat el pentru Guardian la telefon, dintr-o închisoare situată în apropierea capitalei Indoneziei, Jakarta, în primele sale declaraţii pentru presă de la arestarea sa din luna mai. „Sufăr de o afecţiune inflamatorie numită maladia Crohn, care este incurabilă. Nu există alt medicament în afară de canabis care să-mi oprească durerile de stomac.”

În afara sezonului, Shaw locuieşte în Thailanda, unde canabisul este supus unor legi mai liberale. El spune că a îndurat durerea de a nu consuma canabis în campaniile anterioare din Indonezia, dar că motivele de sănătate l-au determinat să importe în acest an cantitatea de 132 de bomboane gumate care a fost interceptată. „Am făcut o greşeală stupidă”, spune el.

Dar această greşeală nu ar trebui să justifice pedeapsa cu moartea sau o perioadă lungă de închisoare, spune el. „Sunt oameni care îmi spun că voi petrece restul vieţii în închisoare pentru nişte produse comestibile”, spune el. „Nu am mai trecut niciodată prin aşa ceva.” În primele două luni după arestare, s-a aflat „la cel mai jos punct din viaţa [sa]” şi într-o „stare mentală foarte întunecată”.

„Mă simţeam neajutorat şi singur”, spune el. „Nu voiam să mă mai trezesc niciodată.” Dar, prin rugăciune şi credinţă, precum şi prin accesul la sala de sport a închisorii, începe să se simtă din nou el însuşi, chiar dacă sportivul înalt de 2,11 metri împarte o celulă înghesuită cu o duzină de bărbaţi. „Tocmai am împlinit 35 de ani, dar încă mă simt tânăr”, spune fostul baschetbalist al Utah State, care a jucat în Argentina, Japonia, Turcia, Thailanda şi Tunisia. „Mi-ar plăcea să-mi continui cariera în baschet.”

Shaw, care joacă pe poziţia de pivot sau extremă, spune că canabisul îl ajută să-şi calmeze anxietatea şi depresia, precum şi insomnia şi durerea cauzată de boala Crohn. „Nu îl folosesc pentru a mă distra şi a merge la petreceri”, spune el. „Din cauza problemelor stomacale, uneori mi-e greu să ţin mâncarea în stomac sau să merg la toaletă. Canabisul îmi calmează puţin durerea.”

Indonezia are o politică dură în ceea ce priveşte drogurile şi, în 2016, a executat prin împuşcare un indonezian şi trei străini condamnaţi pentru infracţiuni legate de droguri. Peste 500 de persoane – dintre care aproape 100 de străini – se află în aşteptarea execuţiei în această ţară, majoritatea pentru infracţiuni legate de droguri.

Poliţia indoneziană a declarat că Shaw a trimis mesaje text colegilor săi de echipă, spunându-le că va împărţi cu ei câteva bomboane cu canabis. „Ceea ce ei consideră droguri, eu consider medicamente”, spune Shaw. „Este doar o diferenţă de cultură.”

După arestarea lui Shaw, Ronald Sipayung, şeful poliţiei aeroportului Soekarno-Hatta, a declarat reporterilor că americanul ar putea fi condamnat la închisoare pe viaţă sau chiar la pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat. „Continuăm ancheta pentru a descoperi reţeaua internaţională de trafic de droguri din spatele acestui caz şi pentru a opri distribuţia”, a spus Sipayung.

Shaw a fost prezentat rapid într-o conferinţă de presă, apărând cu mâinile încătuşate, purtând un tricou portocaliu de închisoare şi o mască neagră pe faţă. El a stat cu spatele la public, în timp ce şefii poliţiei au prezentat bomboanele cu canabis, care cântăresc în total 869 de grame şi au o valoare de 400 de dolari.

El a spus că acuzarea lui de posesie a aproape un kilogram de canabis este nedreaptă şi „bolnavă”, având în vedere că cea mai mare parte a greutăţii este reprezentată de jeleurile în sine, şi nu de conţinutul de canabis. „Am fost acuzat pentru aproape un kilogram”, spune el. „Nu aveam nici pe departe atâta.”

Shaw strânge fonduri pentru a-şi acoperi cheltuielile juridice în creştere. El nu a comparut încă în faţa instanţei, în ciuda faptului că a fost arestat în urmă cu cinci luni, şi încă aşteaptă data primei înfăţişări. „Ei fac să pară că sunt un mare traficant de droguri”, spune el. „De ce aş aduce bomboanele aici pentru a le vinde? Erau pentru uz personal.”

Stephanie Shepard, directoarea departamentului de advocacy al Last Prisoner Project (LPP), care militează pentru eliberarea persoanelor încarcerate pentru infracţiuni legate de canabis, a declarat: „Cazul lui Jarred nu este un incident izolat. În întreaga lume, oamenii execută pedepse extreme pentru infracţiuni non-violente legate de canabis, care nu reprezintă o ameninţare la adresa siguranţei publice”. Chiar şi în SUA, a adăugat ea, zeci de mii de persoane rămân încarcerate pentru infracţiuni legate de canabis, în ciuda legalizării consumului recreativ în aproape jumătate din state şi a aprobării consumului medical în toate statele, cu excepţia a două. „Aceste pedepse contravin standardelor internaţionale în materie de drepturile omului”, a spus Shepard.

Eficacitatea potenţială a canabisului în tratarea maladiei Crohn nu a fost încă studiată suficient, dar în septembrie revista Nature Medicine a publicat un articol despre un studiu care a descoperit că această substanţă poate ameliora durerile cronice de spate fără efecte secundare grave. Acest lucru s-a întâmplat în momentul în care Donald Trump a vorbit despre beneficiile medicamentelor pe bază de canabis.

Există paralele între cazul lui Shaw şi cel al lui Brittney Griner, jucătoarea americană de baschet care a fost închisă în Rusia timp de 10 luni în 2022, după ce autorităţile au găsit cartuşe de canabis în bagajele ei. Griner a fost eliberată în cele din urmă în cadrul unui schimb de prizonieri care a implicat un traficant de arme rus.

„Jarred a fost întotdeauna una dintre cele mai generoase şi altruiste persoane pe care le-ai putea întâlni”, a spus prietenul său, Bree Petruzio, pe pagina de strângere de fonduri a lui Shaw. „Jarred a făcut o greşeală. Dar nu cred că această greşeală ar trebui să-l coste întregul viitor.”

Donte West, asistent juridic la LPP, care se ocupă de cazul lui Shaw, a declarat: „Canabisul nu te poate ucide, dar posesia lui poate. Trebuie să atragem cât mai multă atenţie asupra acestui caz, în speranţa că o soluţionare pozitivă va crea un precedent puternic. Mă dedic să mă asigur că Jarred se va întoarce acasă la mama lui.”

