Javiel Milei, atacat cu bolovani în Buenos Aires. „Este rușinos ca ei să fure de la persoanele cu dizabilități” VIDEO

Președintele argentinian Javier Milei a fost luat miercuri, 27 august, drept țintă a unor proiectile - pietre și sticle - aruncate de către manifestanți nemulțumiți de un scandal de corupție vizând-o pe sora șefului statului, Karina Milei, și a fost evacuat teafăr.

Javier Milei, care circula la bordul unei mașini a președinției, la periferia Buenos Aires, pentru a-și promova partidul în vederea alegerilor legislative prevăzute în octombrie, a fost evacuat de către serviciile sale de securitate și este teafăr, a anunțat un purtător de cuvânt al președinției, Manuel Adorni.

”Ei au atacat cu pietre coloana în care se afla președintele națiunii. Nu au fost răniți”, a anunțat pe X Manuel Adorni.

🇦🇷 Javier Milei é retirado às pressas de uma carreata da campanha eleitoral após ser alvo de pedras e garrafas atiradas pela população. pic.twitter.com/Ty8auucvSf — Eixo Político (@eixopolitico) August 27, 2025

El îi acuză, în același mesaj, pe susținători ai fostei președinte de stânga Cristina Kirchner (2007-2015), plasată în arest la domiciliu în iunie, despre care spune că sunt ”activiști ai fostei politiciene, un kirchnerism pur și un model de violență pe care-l vor doar oamenii peșterilor din trecut”.

Manifestanții, care agitau pancarte cu mesaje ca ”Afară cu Milei din Lomas de Zamora”, numele cartierului, își exprimau furia față de un scandal de corupție în care este vizată sora președintelui argentinian.

Demonstrators protesting a corruption scandal pelted Argentina President Javier Milei with plants, rocks and bottles near Buenos Aires on Wednesday. The libertarian leader was not hurt and was whisked away by his security detail https://t.co/FEMz4cOMo0 pic.twitter.com/CMFc16lTIZ — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025

Reacția lui Milei

Președintele argentinian, Javier Milei, a acuzat, de asemenea, protestatarii că sunt susținători ai Cristinei Kirchner.

„CIVILIZAȚIE SAU BARBAR.KIRCHNERISMUL NICIODATĂ”, a scris Milei pe rețelele sociale alături de o poză cu un bolovan care a fost aruncat spre el.

Scandal de corupție

Acest scandal a izbucnit în urma divulgării unor înregistrări audio în care fostul director al Agenției Persoanelor cu Dizabilități, Diego Spagnuolo, o acuză pe Karina Milei de faptul că deține fonduri destinate persoanelor cu dizabilități.

”Tot ceea ce spune (funcționarul) este fals. Îl vom da în judecată și vom dovedi că a mințit”, a declarat presei, cu câteva momente înainte de incident, din vehicul, președintele argentinian Javier Milei.

”Este rușinos ca ei să fure de la persoanele cu dizabilități”, a declarat, la postul de televiziune CN5, o manifestantă, María Martinez.

Alegerile legislative prevăzute la 26 octombrie urmează să pună la încercare popularitatea lui Javier Milei, în urma unor succese în domeniul economic în controlarea inflației, cu prețul unor tăieri dure a cheltuielilor publice, și anume a ajutoarelor sociale acordate persoanelor cu dizabilități.

