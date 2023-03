Imagini virale: reacția sinceră de bucurie a sportivei care a sărit pentru prima dată 7 metri la Europenele de atletism VIDEO

Campionatele Europene de atletism în sală de la Istanbul au produs câteva momente magice.

Medalia de aur la proba de săritură în lungime a fost cucerită de britanica Jazmin Sawyers, cu 7,00 metri, cea mai bună performanţă mondială a anului, argintul a revenit italiencei Larissa Iapichino, cu 6,97 m, nou record naţional, iar medalia de bronz a fost câştigată de sârboaica Ivana Vuleta, cu 6,91 m.

Sawyers a fost copleșită de emoții după afișarea rezultatului, iar imaginile cu bucuria ei au devenit virale. "Mereu mi-am dorit să ajung la 7 metri, nu credeam că voi mai reuși vreodată", a spus sportiva de 28 de ani.

În aceeași probă, sportiva română Alina Rotaru-Kottmann s-a clasat pe locul 5

This video of Jazmin Sawyers by @EuroAthletics 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/roFcbhDywK

What a performance! 🤩 And the celebration. 😭@JazminSawyers is the European indoor long jump champion! #Istanbul2023 pic.twitter.com/LM5YHJZpbY