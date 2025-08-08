Aroganță a la JD Vance. Serviciile Secrete au cerut creșterea nivelului unui râu pentru ca vicepreședintele să se plimbe cu caiacul FOTO

Nivelul apei unui râu din statul Ohio a fost ridicat weekendul trecut pentru a permite „navigația în siguranță” a echipei de securitate a vicepreședintelui Vance în timp ce familia sa se afla într-o excursie cu caiacul, au declarat joi, 7 august, agențiile federale.

Echipa Serviciilor Secrete a lui Vance a solicitat un nivel mai ridicat pe râul Little Miami pentru o excursie cu caiacul, a relatat și The Guardian.

Corpul de Geniu al Armatei a transmis într-o declarație trimisă prin e-mail către The Hill că districtul său Louisville „a primit o solicitare de a crește temporar debitele din lacul Caesar Creek pentru a sprijini navigația în siguranță a personalului Serviciilor Secrete ale SUA”. Râul Little Miami este alimentat de lac.

Postările de pe rețelele de socializare au indicat că vicepreședintele a fost văzut sâmbătă - de ziua lui - în sud-vestul statului Ohio, inclusiv pe râul Little Miami, a relatat The Guardian.

Datele Studiului Geologic al SUA arată o scădere a altitudinii lacului Caesar Creek între vineri și sâmbătă și o creștere a nivelului râului în acea zi.

Declarația Corpului Armatei a precizat că solicitarea Serviciului Secret „a îndeplinit criteriile operaționale descrise în Manualul de Control al Apelor pentru Lacul Caesar Creek și nu a necesitat o abatere de la procedurile normale. S-a stabilit că operațiunile nu vor afecta negativ nivelurile apei în aval sau în amonte”.

Serviciul Secret a declarat într-un e-mail către The Hill că „în strânsă coordonare cu Departamentul de Resurse Naturale din Ohio și Corpul de Geniu al Armatei, a efectuat o planificare operațională pentru a se asigura că ambarcațiunile motorizate și personalul de urgență pot opera în siguranță cu niveluri de apă adecvate în timpul unei vizite recente”.

Departamentul de Resurse Naturale din Ohio a îndrumat The Hill către Corpul de Geniu al Armatei atunci când a fost contactat pentru comentarii. Biroul lui Vance a îndrumat The Hill către Serviciul Secret.

