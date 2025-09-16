JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”

Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.

Comentariile lui Vance au fost difuzate luni, 15 septembrie, într-un episod al emisiunii Charlie Kirk Show, un podcast zilnic pe care Kirk îl prezenta înainte de a fi împușcat în gât miercurea trecută, în timp ce modera o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

„Denunțați-i și, la naiba, sunați-le angajatorii”, a spus Vance în timp ce era invitatul unei emisiuni din cadrul Charlie Kirk Show.

Piloți, profesioniști din domeniul medical, profesori și un angajat al Serviciului Secret se numără printre cei care au fost suspendați sau concediați pentru postări pe rețelele de socializare considerate nepotrivite cu privire la moartea lui Kirk. Criticii au susținut că concedierile amenință libertatea de exprimare și protecția angajaților, deși companiile americane au o mare libertate de a concedia angajați.

În episod, vicepreședintele a spus că americanii de stânga „sunt mult mai predispuși să apere și să celebreze violența politică” și a adăugat că „nu există civilitate în celebrarea asasinatului politic”. Un sondaj recent realizat de YouGov a arătat că americanii liberali sunt mai înclinați decât conservatorii să-și exprime bucuria față de moartea adversarilor politici. Declarațiile lui Vance vin în contextul în care alți legislatori republicani americani au cerut pedepsirea celor care sărbătoresc public moartea lui Kirk.

„Voi cere concedierea, retragerea finanțării și revocarea licenței lor”, a declarat duminică congresmanul din Florida Randy Fine într-o postare pe X, cerând ca astfel de persoane să fie „expulzate din societatea civilă”.

Congresmana din Carolina de Sud, Nancy Mace, a îndemnat Departamentul Educației să „taie toate fondurile pentru orice școală sau universitate” care refuză să ia măsuri împotriva angajaților care publică postări insensibile despre Kirk.

Kirk, un creștin devotat, a exprimat puncte de vedere despre gen, rasă și avort care au stârnit reacții negative din partea multor liberali, în special în campusurile pe care le-a vizitat. În unele cazuri, cei care au folosit rețelele sociale pentru a se bucura de moartea sa sau pentru a posta comentarii jignitoare au fost concediați sau suspendați de angajatori.

Printre aceștia se numără Anthony Pough, un angajat al Serviciului Secret al SUA, care a scris pe Facebook că Kirk „a împrăștiat ură și rasism în emisiunea sa... la sfârșitul zilei, răspunzi în fața lui DUMNEZEU și spui lucruri care devin realitate”. I s-a revocat autorizația de securitate.

Directorul Serviciului Secret, Sean Curran, a scris într-o notă adresată personalului că atacurile motivate politic sunt în creștere și că membrii echipei de protecție nu ar trebui să agraveze problema.

„Bărbații și femeile din Serviciul Secret trebuie să se concentreze pe a fi soluția, nu pe a agrava problema”, a scris Curran.

Și americanii angajați de companii private au fost supuși unei examinări atente. Office Depot a concediat angajați dintr-o sucursală din Michigan după ce un videoclip viral a arătat personalul refuzând să tipărească afișe pentru o ceremonie în memoria lui Kirk, a confirmat compania într-o declarație pentru BBC.

Un purtător de cuvânt al Office Depot a spus că comportamentul angajaților „a fost complet inacceptabil și insensibil” și a încălcat politicile companiei.

