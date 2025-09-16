JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:41
1104 citiri
Vicepreședintele american J.D. Vance FOTO: Hepta
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.
Comentariile lui Vance au fost difuzate luni, 15 septembrie, într-un episod al emisiunii Charlie Kirk Show, un podcast zilnic pe care Kirk îl prezenta înainte de a fi împușcat în gât miercurea trecută, în timp ce modera o dezbatere la Universitatea Utah Valley.
„Denunțați-i și, la naiba, sunați-le angajatorii”, a spus Vance în timp ce era invitatul unei emisiuni din cadrul Charlie Kirk Show.
Piloți, profesioniști din domeniul medical, profesori și un angajat al Serviciului Secret se numără printre cei care au fost suspendați sau concediați pentru postări pe rețelele de socializare considerate nepotrivite cu privire la moartea lui Kirk. Criticii au susținut că concedierile amenință libertatea de exprimare și protecția angajaților, deși companiile americane au o mare libertate de a concedia angajați.
În episod, vicepreședintele a spus că americanii de stânga „sunt mult mai predispuși să apere și să celebreze violența politică” și a adăugat că „nu există civilitate în celebrarea asasinatului politic”. Un sondaj recent realizat de YouGov a arătat că americanii liberali sunt mai înclinați decât conservatorii să-și exprime bucuria față de moartea adversarilor politici. Declarațiile lui Vance vin în contextul în care alți legislatori republicani americani au cerut pedepsirea celor care sărbătoresc public moartea lui Kirk.
„Voi cere concedierea, retragerea finanțării și revocarea licenței lor”, a declarat duminică congresmanul din Florida Randy Fine într-o postare pe X, cerând ca astfel de persoane să fie „expulzate din societatea civilă”.
Congresmana din Carolina de Sud, Nancy Mace, a îndemnat Departamentul Educației să „taie toate fondurile pentru orice școală sau universitate” care refuză să ia măsuri împotriva angajaților care publică postări insensibile despre Kirk.
Kirk, un creștin devotat, a exprimat puncte de vedere despre gen, rasă și avort care au stârnit reacții negative din partea multor liberali, în special în campusurile pe care le-a vizitat. În unele cazuri, cei care au folosit rețelele sociale pentru a se bucura de moartea sa sau pentru a posta comentarii jignitoare au fost concediați sau suspendați de angajatori.
Printre aceștia se numără Anthony Pough, un angajat al Serviciului Secret al SUA, care a scris pe Facebook că Kirk „a împrăștiat ură și rasism în emisiunea sa... la sfârșitul zilei, răspunzi în fața lui DUMNEZEU și spui lucruri care devin realitate”. I s-a revocat autorizația de securitate.
Directorul Serviciului Secret, Sean Curran, a scris într-o notă adresată personalului că atacurile motivate politic sunt în creștere și că membrii echipei de protecție nu ar trebui să agraveze problema.
„Bărbații și femeile din Serviciul Secret trebuie să se concentreze pe a fi soluția, nu pe a agrava problema”, a scris Curran.
Și americanii angajați de companii private au fost supuși unei examinări atente. Office Depot a concediat angajați dintr-o sucursală din Michigan după ce un videoclip viral a arătat personalul refuzând să tipărească afișe pentru o ceremonie în memoria lui Kirk, a confirmat compania într-o declarație pentru BBC.
Un purtător de cuvânt al Office Depot a spus că comportamentul angajaților „a fost complet inacceptabil și insensibil” și a încălcat politicile companiei.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Susținătorul lui Trump, împușcat
Președintele Donald Trump și alți membri cheie ai administrației sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în același timp tăcerea în...
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.
Comentariile lui...
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
Bărbatul de 22 de ani suspectat de împușcarea mortală a lui Charlie Kirk le-ar fi mărturisit prietenilor, într-un chat de grup, că l-a ucis pe cunoscutul activist de dreapta — cu câteva...
Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, critică ideea care s-a pus în practică în Parlamentul României, aceea de a se ține un moment de reculegere în memoria...
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc asasinarea activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități,...
Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul...
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul...
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pare să confirme ceea ce mulți se tem că ar putea fi începutul unei etape mai întunecate în istoria recentă a Statelor Unite – una în care...
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii...
Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre...
Autoritățile americane au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la...
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC....
În timpul unui concert susținut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neașteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împușcat...
Tyler Robinson, tânărul în vârstă de 22 de ani suspectat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia împreună cu un partener transgender, aflat în proces de...
Liderul AUR, George Simion, a luat parte la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali.
„Pentru Charlie...
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane...
Charlie Kirk, cunoscut activist de dreapta și susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....