JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:41
1104 citiri
JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
Vicepreședintele american J.D. Vance FOTO: Hepta

Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.

Comentariile lui Vance au fost difuzate luni, 15 septembrie, într-un episod al emisiunii Charlie Kirk Show, un podcast zilnic pe care Kirk îl prezenta înainte de a fi împușcat în gât miercurea trecută, în timp ce modera o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

„Denunțați-i și, la naiba, sunați-le angajatorii”, a spus Vance în timp ce era invitatul unei emisiuni din cadrul Charlie Kirk Show.

Piloți, profesioniști din domeniul medical, profesori și un angajat al Serviciului Secret se numără printre cei care au fost suspendați sau concediați pentru postări pe rețelele de socializare considerate nepotrivite cu privire la moartea lui Kirk. Criticii au susținut că concedierile amenință libertatea de exprimare și protecția angajaților, deși companiile americane au o mare libertate de a concedia angajați.

În episod, vicepreședintele a spus că americanii de stânga „sunt mult mai predispuși să apere și să celebreze violența politică” și a adăugat că „nu există civilitate în celebrarea asasinatului politic”. Un sondaj recent realizat de YouGov a arătat că americanii liberali sunt mai înclinați decât conservatorii să-și exprime bucuria față de moartea adversarilor politici. Declarațiile lui Vance vin în contextul în care alți legislatori republicani americani au cerut pedepsirea celor care sărbătoresc public moartea lui Kirk.

„Voi cere concedierea, retragerea finanțării și revocarea licenței lor”, a declarat duminică congresmanul din Florida Randy Fine într-o postare pe X, cerând ca astfel de persoane să fie „expulzate din societatea civilă”.

Congresmana din Carolina de Sud, Nancy Mace, a îndemnat Departamentul Educației să „taie toate fondurile pentru orice școală sau universitate” care refuză să ia măsuri împotriva angajaților care publică postări insensibile despre Kirk.

Kirk, un creștin devotat, a exprimat puncte de vedere despre gen, rasă și avort care au stârnit reacții negative din partea multor liberali, în special în campusurile pe care le-a vizitat. În unele cazuri, cei care au folosit rețelele sociale pentru a se bucura de moartea sa sau pentru a posta comentarii jignitoare au fost concediați sau suspendați de angajatori.

Printre aceștia se numără Anthony Pough, un angajat al Serviciului Secret al SUA, care a scris pe Facebook că Kirk „a împrăștiat ură și rasism în emisiunea sa... la sfârșitul zilei, răspunzi în fața lui DUMNEZEU și spui lucruri care devin realitate”. I s-a revocat autorizația de securitate.

Directorul Serviciului Secret, Sean Curran, a scris într-o notă adresată personalului că atacurile motivate politic sunt în creștere și că membrii echipei de protecție nu ar trebui să agraveze problema.

„Bărbații și femeile din Serviciul Secret trebuie să se concentreze pe a fi soluția, nu pe a agrava problema”, a scris Curran.

Și americanii angajați de companii private au fost supuși unei examinări atente. Office Depot a concediat angajați dintr-o sucursală din Michigan după ce un videoclip viral a arătat personalul refuzând să tipărească afișe pentru o ceremonie în memoria lui Kirk, a confirmat compania într-o declarație pentru BBC.

Un purtător de cuvânt al Office Depot a spus că comportamentul angajaților „a fost complet inacceptabil și insensibil” și a încălcat politicile companiei.

Susținătorul lui Trump, împușcat
Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”
07:53 - Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”
Președintele Donald Trump și alți membri cheie ai administrației sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în același timp tăcerea în...
JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
07:41 - JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit BBC. Comentariile lui...
În mintea asasinului. Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
04:35 - În mintea asasinului. Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
Ieri, 22:24 - Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
Bărbatul de 22 de ani suspectat de împușcarea mortală a lui Charlie Kirk le-ar fi mărturisit prietenilor, într-un chat de grup, că l-a ucis pe cunoscutul activist de dreapta — cu câteva...
Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"
Ieri, 20:41 - Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"
Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, critică ideea care s-a pus în practică în Parlamentul României, aceea de a se ține un moment de reculegere în memoria...
ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
Ieri, 18:09 - ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc asasinarea activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități,...
Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
Ieri, 17:39 - Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul...
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
Ieri, 16:57 - Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul...
Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
14.09.2025 21:03 - Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pare să confirme ceea ce mulți se tem că ar putea fi începutul unei etape mai întunecate în istoria recentă a Statelor Unite – una în care...
Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
14.09.2025 13:31 - Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii...
Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
14.09.2025 11:40 - Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre...
Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
14.09.2025 10:13 - Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
Autoritățile americane au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la...
60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
14.09.2025 09:11 - 60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC....
Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
14.09.2025 07:16 - Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
În timpul unui concert susținut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neașteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împușcat...
Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
13.09.2025 21:52 - Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
Tyler Robinson, tânărul în vârstă de 22 de ani suspectat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia împreună cu un partener transgender, aflat în proces de...
George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
13.09.2025 21:13 - George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
Liderul AUR, George Simion, a luat parte la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali. „Pentru Charlie...
Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
13.09.2025 18:08 - Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane...
"Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?", se întreabă retoric CTP. "Execuția să aibă loc public, rapid, televizată, cum dorea domnul Kirk?"
13.09.2025 14:38 - "Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?", se întreabă retoric CTP. "Execuția să aibă loc public, rapid, televizată, cum dorea domnul Kirk?"
Charlie Kirk, cunoscut activist de dreapta și susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
#jd vance, #charlie kirk impuscat, #asasinat politic, #concedieri, #rasism, #avort , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
Digi24.ro
FOTO Revolutia generatiei Z care rascoleste un continent. Ce se intampla in Asia
Adevarul.ro
Scene socante in Capitala: un plutonier a atacat pompierii veniti sa stinga incendiul provocat de el si i-a lovit pe politisti

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a schimbat viața unor tineri care au renunțat la garsoniera din Capitală pentru o casă dintr-un sat transilvănean. De la 20 de metri pătrați, la trei dormitoare și o curte de 2.000 de mp
  2. Conflict fără precedent între Suedia și Ungaria. Viktor Orban acuzat că lansează "mincini scandaloase"
  3. Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan, care și-a făcut fani pe Internet. Ce spune președintele despre el
  4. Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”
  5. JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
  6. Israelul a declanșat ofensiva terestră în orașul Gaza. Avioanele israeliene au bombardat orașul și tancurile au invadat zona
  7. Președintele Venezuelei anunță că SUA pregătesc o ofensivă militară asupra țării sale. Realegerea sa nu a fost recunoscută de Statele Unite
  8. SUA și Marea Britanie vor semna acorduri de miliarde pentru energie nucleară. Trump, așteptat la Londra, anunță "o epocă de aur" a atomului
  9. Donald Trump trimite trupe federale să intervină în Memphis. Autoritățile locale contestă măsura
  10. În mintea asasinului. Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”