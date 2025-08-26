JD Vance, luat peste picior după gafa făcută într-un interviu. „Întreaga administrație este formată din oameni cu intelectul unei omizi” VIDEO

Vicepreședintele JD Vance a fost luat peste picior pe rețelele sociale după ce a susținut, într-un interviu, că Al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu „un fel de negociere”.

Vance a făcut gafa în timp ce vorbea cu Kristen Welker la emisiunea Meet the Press de duminică de pe MSNBC, discutând despre eforturile lui Donald Trump de a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, scrie Independent.

„Dacă te întorci la Al Doilea Război Mondial, dacă te întorci la Primul Război Mondial, dacă te întorci la fiecare conflict major câștigat în istoria omenirii, toate se termină cu un fel de negociere”, a declarat Vance în mod eronat.

JD Vance: "This is how wars ultimately get settled. If you go back to World War 2, if you go back to every major conflict in human history, they all end with some kind of negotiation." pic.twitter.com/FB4VJgljG5 — Aaron Rupar (@atrupar) August 24, 2025

Utilizatorii X s-au grăbit să-i dea lui Vance o lecție de istorie, subliniind că Al Doilea Război Mondial s-a încheiat de fapt în 1945 cu capitularea necondiționată a Germaniei și Japoniei.

„Nu, Al Doilea Război Mondial s-a încheiat prin CAPITULAREA NECONDIȚIONATĂ a țărilor care l-au început!”, a scris un internaut.

Ads

Altul a adăugat: „Chiar mă așteptam la mai mult de la Vance. Am făcut greșeala să-l văd ca pe un om educat și sincer cu care am avut unele dezacorduri.”

„Întreaga administrație este formată din oameni cu intelectul unei omizi.” „Donald nu vrea să riște să fie corectat. JD este un ignorant”, a mai scris cineva.

Un al treilea utilizator a scris: „LOL. Al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu o negociere? Spuneți asta cetățenilor din Hiroshima și Nagasaki. Cetățenilor din Berlin. Cetățenilor din Cartagina și Roma. Ca orice altceva din MAGA, Vance este blocat în anii 1920.”

„JD Vance pică la noțiuni de bază despre Al Doilea Război Mondial, în timp ce Casa Albă țintește muzeele de istorie. Ratonul din coșul de gunoi Vance chiar crede că Al Doilea Război Mondial s-a încheiat printr-o negociere??” a mai scris cineva.

”Uite cum au arătat negocierile”, a scris altcineva alături de poze cu dezastrele atomice de la Hiroshima și Nagasaki.

JD Vance said World War II ended with negotiated settlements. Here's what maga thinks "negotiated settlements" look like, pic.twitter.com/vfloQeGZCn — MichaelrHarris 🍩s and Wu Tang for life (@MichaelrHarris_) August 26, 2025

Ads

Nu este prima gafă pe scena internațională

În aprilie, în timpul unei vizite la Vatican, la Roma, vicepreședintele a fost criticat pentru că și-a făcut o fotografie cu fiul său în Capela Sixtină, unde fotografierea este strict interzisă pentru a păstra operele de artă ale lui Michelangelo, a relatat People.

Președintele însuși a făcut, de asemenea, o serie de greșeli atunci când a discutat despre conflictele externe în ultimele săptămâni.

La începutul acestei luni, Trump a rămas fără cuvinte când a făcut referire la un acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, referindu-se în schimb la „Albania și Aberbaidjan”.

Ads