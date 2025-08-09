Vance se întâlnește de urgență cu aliații europeni ai SUA și cu Ucraina. Vicepreședintele SUA vrea un Vest unit în jurul SUA înaintea summitului Trump-Putin

David Lammy, ministrul britanic de Externe și JD Vance, vicepreședintele SUA

Regatul Unit găzduiește astăzi o întâlnire a consilierilor pe probleme de securitate națională din SUA, Ucraina și partenerii europeni, înaintea unei întâlniri dintre Donald Trump și Vladimir Putin care va avea loc săptămâna viitoare.

Întâlnirea este așteptată să fie găzduită de secretarul de Externe David Lammy la reședința sa oficială din provincie, aflată în Chevening, Kent, unde vicepreședintele american JD Vance se află deja pentru începutul vacanței sale în Regatul Unit.

Ucraina și mai mulți aliați NATO sunt îngrijorați în privat că Trump ar putea fi de acord cu propunerile lui Putin de a pune capăt războiului fără a lua în considerare pozițiile lor.

Ideea unei întâlniri față în față în Regatul Unit a apărut vineri într-o conferință telefonică între oficiali americani, ucraineni și europeni, a treia astfel de convorbire în tot atâtea zile.

„Astăzi (9 august), vicepreședintele JD Vance, secretarul de Externe David Lammy și reprezentanți ai Ucrainei și ai aliaților noștri europeni se vor întâlni la Chevening House din Kent, Anglia,” a declarat un oficial american citat de Axios.

Oficialii ucraineni spun că sunt confuzi în legătură cu detaliile propunerii rusești și cu poziția SUA. Un oficial ucrainean a declarat pentru Axios că, chiar dacă Zelenski ar fi de acord cu cerințele lui Putin, ar trebui să convoace un referendum, deoarece nu poate ceda teritoriu în conformitate cu constituția Ucrainei.

Trump a declarat că summitul său cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare în Alaska. Aceasta va fi prima lor întâlnire din 2019 și vine după ce Trump a devenit din ce în ce mai frustrat de lipsa de dorință a lui Putin de a accepta un armistițiu sau de a negocia serios un acord de pace cu Ucraina.

Trump a susținut vineri că „ne apropiem foarte mult” de un acord.

El a spus că potențialul acord ar include „un schimb de teritorii în binele ambelor țări” și a subliniat că încearcă să returneze Ucrainei o parte din teritoriul ocupat de Rusia în timpul războiului.

Trump a spus că Zelenski face aranjamente care îi vor permite „să semneze ceva” într-un mod care să nu încalce legea ucraineană.

