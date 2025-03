"Mergi și schiază în Rusia!" JD Vance, întâmpinat cu proteste zgomotoase în stațiunea montană unde și-a dus familia în vacanță VIDEO

Sute de protestatari s-au adunat sâmbătă, 1 martie, în Vermont pentru a manifesta împotriva vizitei vicepreședintelui american JD Vance într-o stațiune de schi locală, la mai puțin de 24 de ore după schimbul exploziv de replici cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, din Biroul Oval.

Vance, care și-a adus familia la Sugarbush Resort din Warren, Vermont, a fost întâmpinat de câteva sute de protestatari care fluturau pancarte pro-Ucraina, dar și pancarte prin care îl acuzau că este „trădător” și îi spuneau să „meargă la schi în Rusia”, scrie Fox News.

Pe alte panouri purtate de protestatari scria că „Trump îl servește pe Putin”, „Teocrația nu este libertate” și „Susținem Ucraina”.

O sursă a declarat pentru Fox News că familia Vance intenționa inițial să stea la un hotel de patru stele lângă stațiune, dar s-a mutat într-o locație nedezvăluită.

Protestatarii s-au adunat și lângă pârtiile pe care a schiat familia Vance, a mai spus sursa.

„Oamenii aceia care protestează împotriva lui Vance sunt nebuni”, a fost de părere un turist venit la schi.

Demonstrațiile au avut loc la mai puțin de o zi după ce Vance și Zelenski au avut o discuție tensionată la Casa Albă, care a început când liderul ucrainean a refuzat să semneze un acord privind drepturile SUA asupra mineralelor rare din Ucraina, acord de exploatare despre care președintele Trump a spus că va deschide calea către pace.

