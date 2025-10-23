Vicepreședintele SUA lansează ideea refacerii unui oraș din Gaza, care ar putea găzdui 500.000 de oameni. Cum vede ideea anexării Cisiordaniei de către Israel

Autor: Mihai Diac
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 16:34
Gaza după bombardamente - FOTO X/Nexta

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a anunțat că Statele Unite sprijină un plan de reconstrucție a unei zone din sudul Fâșiei Gaza, unde ar putea fi relocați până la 500.000 de palestinieni în următorii ani.

Zona care ar urma să fie reconstruită este considerată „practic liberă de Hamas”, informează Stiri pe surse la data de 23 octombrie 2025.

„Speranța este să reconstruim Rafah în următorii doi-trei ani. În teorie, un Rafah refăcut ar putea găzdui până la jumătate de milion de oameni”, a declarat vicepreședintele american.

J.D. Vance și-a exprimat convingerea că guvernul israelian este angajat să respecte încetarea focului, în conformitate cu politica Administrației Trump. Dar vicepreședintele Vance a reiterat poziția Casei Albe potrivit căreia Cisiordania ocupată nu va fi anexată de Israel. Vance a criticat dur votul recent din parlamentul israelian care a susținut ideea anexării. „A fost o cascadorie politică foarte stupidă și, personal, mă simt ofensat de acest gest”, a spus vicepreședintele SUA.

Vance este cel mai înalt oficial american care a vizitat Israelul în ultima săptămână, într-un efort considerat de analiști drept o încercare de a consolida presiunea diplomatică asupra autorităților israeliene pentru a respecta planul de pace propus de Washington.

