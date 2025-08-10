Americanii spun că înțelegerea privind războiul din Ucraina nu-l va mulțumi nici pe Putin, nici pe Zelenski. „Nimeni nu va fi super fericit”

Vicepreședintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică, 10 august, de postul Fox News, că o soluționare negociată a războiului dintre Rusia și Ucraina nu va putea mulțumi niciuna dintre părți, dar SUA caută acum o înțelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere.

'Nimeni nu va fi super fericit. Probabil că atât rușii cât și ucrainenii vor fi în final nemulțumiți', a spus JD Vance despre acordul de pace pentru care Washingtonul face acum eforturi înaintea summitului pe care președintele american Donald Trump îl va avea pe 15 august, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump a sugerat ideea unor cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia în cadrul unui posibil 'schimb de teritorii', dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că 'ucrainenii nu-și vor da pământul ocupanților' și a cerut să nu fie ocolit în negocierile ruso-americane.

‼️JUST IN: Vance on Putin–Trump Talks U.S. Vice President J.D. Vance said the upcoming meeting between Putin and Trump would be “a significant breakthrough for American diplomacy.” At the same time, he noted that Trump is not certain the talks will succeed but believes it is… pic.twitter.com/llX8okzqIx — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2025

În interviul la Fox News, care a fost însă înregistrat vineri, JD Vance a spus că SUA lucrează la programarea unor discuții între Trump, Putin și Zelenski, dar a apreciat că nu ar fi productivă o întâlnire între Putin și Zelenski înainte ca aceștia să discute cu Trump.

Potrivit presei americane, liderul de la Casa Albă încă analizează dacă să-l invite și pe președintele ucrainean în Alaska, pentru o întâlnire bilaterală Trump-Zelenski, separată de întâlnirea Trump-Putin, sau pentru un summit trilateral al acestora.

După ce Zelenski a cerut ajutorul susținătorilor săi europeni, liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.

De asemenea, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declarație transmisă duminică presei, că orice acord între SUA și Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această țară și de asemenea UE, anunțând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta pașii următori în perspectiva summitului ruso-american.

Conform presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie și Herson, situate în sud-estul și sudul Ucrainei, și să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) și Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînțelege din această propunere și menținerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

