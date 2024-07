Părerile despre Europa ale vicepreședintelui ales de Trump. Atacă Germania, dar îi laudă pe Viktor Orban și Georgia Meloni

Senatorul J.D. Vance, ales de Donald Trump ca vicepreşedinte în cazul unei victorii la alegerile prezidențiale din SUA, are păreri puternice despre Europa. După cum era de așteptat, acestea sunt foarte similare celor ale fostului președinte american.

În calitate de campion al izolaţionismului american şi de critic ferm al ajutorului acordat Ucrainei, nominalizarea senatorului de 39 de ani din Ohio a stârnit panică în rândul diplomaţilor de peste Atlantic, scrie POLITICO.

Dar ce ar putea însemna un vicepreşedinte Vance pentru Europa? De la Germania "idioată" la Marea Britanie "islamistă", POLITICO a făcut o selecţie a unor declaraţii pe care senatorul le-a făcut în decursul timpului despre Bătrânul Continent.

Vance a criticat dur Bruxelles-ul în legătură cu decizia sa de a bloca fonduri destinate Ungariei şi Poloniei, din cauza preocupărilor legate de respectarea democraţiei şi statului de drept în cele două state.

"Ştiţi, UE a păstrat miliarde de dolari din ajutorul promis Ungariei, din cauza opiniilor sale privind Ucraina. A reţinut miliarde de dolari din ajutorul promis unui guvern anterior din Polonia, din cauza opiniilor guvernului conservator polonez", a declarat acesta într-un interviu acordat în februarie.

Ads

"Aceasta nu este o ordine bazată pe reguli. Aceasta este Europa de la Bruxelles şi Berlin, care impune viziuni liberale imperialiste asupra restului continentului", a afirmat Vance.

Vicepreședintele selectat de Trump despre Ungaria

La fel ca Trump, Vance l-a lăudat pe premierul ungar Viktor Orbán şi a propus să se ia exemplu de la acesta în materie de politică socială.

"În Ungaria, sub conducerea lui Orbán, se oferă împrumuturi cuplurilor proaspăt căsătorite, care sunt scutite la un moment dat (de dobândă) dacă acele cupluri au rămas împreună şi au avut copii. De ce nu putem face asta aici? De ce nu putem promova cu adevărat formarea familiilor?", a declarat el pentru un thinktank conservator în 2021.

De asemenea, Vance a făcut apel la "de-woke-ificarea" şcolilor şi l-a citat pe Orbán ca sursă de inspiraţie într-o apariţie la un podcast de dreapta în septembrie anul trecut. "Ce faci la Departamentul de Educaţie? Ei bine, faci ceea ce a făcut Viktor Orbán în Ungaria, adică practic spui: 'Nu mai ai voie să predai teoria critică a rasei, nu mai ai voie să predai teoria critică a genului ... Nu mai ai voie să faci aceste lucruri şi să primeşti un dolar din banii federali sau un dolar din banii statului'", a arătat el,

Ads

J.D. Vance despre Polonia

Vance l-a atacat pe Donald Tusk după ce premierul polonez i-a criticat pe republicani pentru blocarea ajutorului american pentru Ucraina în luna februarie a acestui an. "Noul lider al Poloniei îşi arestează adversarii politici şi datorează securitatea ţării sale generozităţii mele", a scris Vance într-o postare pe reţelele sociale. "Ar putea lua în considerare să arate puţină apreciere sau cel puţin să-şi atenueze propriile impulsuri autoritare", a punctat Vance.

El a solicitat administraţiei Biden să reacţioneze la schimbările preconizate în presa de stat de guvernul Tusk, care i-a îndepărtat din funcţii pe loialii instalaţi de guvernul conservator anterior. "Vă îndemn să încurajaţi noul guvern al Poloniei să reconsidere orice acţiuni care ar putea submina acest guvern sau libertăţile pe care cetăţenii polonezi şi americani le preţuiesc", a declarat el în ianuarie.

Preocupările poloneze privind securitatea în legătură cu agresiunea rusă au fost exagerate, a mai declarat Vance într-un interviu acordat CNN în decembrie anul trecut. "Ideea că (Putin) poate mărşălui spre Polonia sau Berlin este absurdă", a spus el.

Ads

Vicepreședintele selectat de Trump despre Germania

Armata Berlinului este un caz pierdut, iar politica sa energetică este "idioată", potrivit lui Vance.

"Comportamentul Germaniei în acest război este ruşinos şi este insultător pentru alegătorii noştri faptul că prea mulţi republicani sunt de acord cu el. Toate promisiunile lor s-au materializat în bălegar", a răbufnit el pe reţelele sociale în martie anul trecut. "De ce subvenţionează contribuabilii americani politica energetică germană idioată şi politica de apărare slabă? Un mister", a adăugat el.

Vance a atacat din nou capacităţile de apărare ale Germaniei într-un articol pentru Financial Times în februarie. "Germania cheltuieşte în fiecare an mult mai mult decât Franţa pentru apărare, dar nu prea are ce să arate. Armata franceză include şase brigăzi de arme combinate extrem de capabile, dar Bundeswehr abia poate aduna o singură brigadă pregătită de luptă", a spus el. "Germania este cea mai importantă economie din Europa, dar se bazează pe energia importată şi pe forţa militară împrumutată", a afirmat Vance.

Ads

Senatorul a comentat, de asemenea, popularitatea în creştere a extremei dreapta în Germania într-un interviu din februarie, susţinând că "AfD se descurcă bine" din cauza "unei rezistenţe în creştere faţă de migraţia în masă".

J.D. Vance despre Italia

Nici premierul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni nu a putut scăpa de furia lui Vance. "Victoria lui Meloni în Italia a fost în mare măsură o respingere a politicilor de imigraţie de la Bruxelles. Cu toate acestea, ea a fost o catastrofă totală în ceea ce priveşte reducerea efectivă a migraţiei către Italia", a declarat Vance într-un interviu acordat în februarie.

Vicepreședintele selectat de Trump despre Marea Britanie

„Discutam cu un prieten că unul dintre marile pericole globale este proliferarea armelor nucleare și sigur că administrației Biden nu-i pasă de asta. Și ne gândeam care este primul stat islamic care va obține arme nucleare? Ziceam că 'poate este Iran, poate că Pakistan deja se pune' și apoi decizia finală a fost că poate este chiar Marea Britanie, pentru că laburiștii tocmai au preluat conducerea”, a povestit J.D. Vance la conferința Conservatorismul Național de la Washington, încheiată pe 10 iulie.

Ads