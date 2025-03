Vicepreședintele SUA, JD Vance, huiduit la un concert, la Kennedy Center. „Ai distrus locul acesta!”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și soția sa, Usha, au fost întâmpinați cu huiduieli și fluierături în timpul unui concert al Orchestrei Simfonice Naționale la Kennedy Center din Washington, joi seară. Publicul a reacționat negativ la prezența acestora în sală, în contextul preluării instituției de către susținătorii președintelui Donald Trump.

Vance a intrat în lojă alături de soția sa, iar protestele din sală au început imediat ce anunțurile de dinaintea concertului au început. În fața huiduielilor, Vance a răspuns ironic la strigătele „ai distrus locul acesta!” cu un zâmbet și un salut, informează The Guardian.

Directorul interimar al Kennedy Center, Richard Grenell, numit de Trump, a reacționat la proteste, afirmând că „mulțimea era intolerantă.” De asemenea, președintele Trump a declarat, referindu-se la preluarea Kennedy Center: „Am preluat Kennedy Center. Nu ne-a plăcut ce arătau și alte lucruri. Ne vom asigura că va fi bun și că nu va mai fi Woke. Nu mai există cineva Woke în această țară.”

Într-un interviu din 2016 pentru New York Times, JD Vance a afirmat că „elita folosește cuvinte diferite, mănâncă mâncăruri diferite, ascultă muzică diferită – am fost uimit când am aflat că oamenii ascultă muzică clasică de plăcere” și a adăugat: „Din păcate, acest lucru poate face ca lucrurile să fie puțin stânjenitoare din punct de vedere cultural atunci când treci dintr-o clasă în alta.”, arată Digi24.ro.

Protestele au venit într-un moment de tensiune culturală, Vance fiind un critic vocal al „cancel culture” și al modului în care societatea modernă tratează tinerii bărbați, afirmând la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) că „cultura noastră transmite un mesaj tinerilor bărbați că ar trebui să-și suprime orice impuls masculin.”

Aceasta nu este prima dată când Vance se confruntă cu proteste, el și familia sa fiind mutați recent într-un „loc ascuns” după ce au fost înconjurați de protestatari pro-ucraineni într-o stațiune de schi din Vermont.

Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR — Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 13, 2025

