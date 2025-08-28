Vicepreşedintele american JD Vance spune că cearta faimoasă cu Zelenski din Biroul Oval a avut părți bune. „A fost util pentru poporul american să vadă asta”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri, 27 august, că faimosul său conflict din Biroul Oval cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, din februarie, a fost „util” și a contribuit la aducerea în prim-plan a dezacordurilor dintre Washington și Kiev.

Într-o declarație acordată USA Today, Vance și-a exprimat regretul față de întâlnirea tensionată din februarie, care a șocat Europa și a dus relațiile transatlantice la un nou minim.

„Uite, uneori oamenii nu sunt de acord”, a spus Vance. „Adică, mi-aș fi dorit să avem o ceartă în Biroul Oval, în public? Nu neapărat”, susține vicepreședintele SUA. „Cred că acest lucru a clarificat unele dintre problemele reale de dezacord dintre partea americană și cea ucraineană? Da, și cred că a fost util pentru poporul american să vadă asta”, a adăugat Vance.

Zelenski a vizitat Casa Albă după învestirea președintelui american Donald Trump pentru a consolida sprijinul pentru Ucraina în fața invaziei Rusiei. Dar întâlnirea sa televizată cu Trump și Vance în Biroul Oval s-a transformat într-o ceartă în toată regula, Vance acuzându-l pe Zelenski că este nerecunoscător și că nu este dispus să se angajeze într-un dialog cu Moscova, la trei ani de la începutul războiului brutal al Kremlinului.

Liderii europeni s-au raliat în jurul lui Zelenski în zilele următoare, reiterându-și sprijinul neclintit pentru Ucraina, în timp ce germanul Friedrich Merz a sugerat că totul a fost o ambuscadă, calificând cearta furioasă drept o „escaladare deliberată” din partea americanilor.

Miercuri, Vance a afirmat că frustrarea sa din timpul confruntării din Biroul Oval nu reflecta atât de mult sentimentele sale față de Zelenski, cât față de administrația Biden, care, potrivit lui, a acordat miliarde de dolari ca ajutor Ucrainei „fără niciun obiectiv real, fără nicio diplomație reală”.

Ucraina „a fost ca o gaură ciudată în care aruncam bani pe fereastră fără niciun plan real de rezolvare a problemei”, a continuat JD Vance. „Asta m-a frustrat întotdeauna mult mai mult decât faptul că Zelenski cerea ajutor de la Washington”, a asigurat el. „Administrația Biden nu avea niciun plan pentru a pune capăt războiului”, a acuzat Vance.

Vicepreședintele a spus că administrația Trump este acum „destul de aliniată cu președintele Zelenski” în ceea ce privește eforturile de a ajunge la un acord de pace. „Chiar dacă avem unele dezacorduri, noi, desigur, vrem să protejăm integritatea teritorială a Ucrainei”, susține Vance. „Nu vrem ca Rusia să cucerească întreaga țară”, a dat el asigurări.

În ciuda eforturilor lui Trump de a media încheierea conflictului, Moscova nu a renunțat la cererile sale maximaliste – și anume ca Ucraina să renunțe la vaste teritorii puternic fortificate din regiunea Donbas din estul țării, pe care trupele ruse le-au ocupat doar parțial, și să se angajeze să nu adere niciodată la NATO. Trump a presat anterior Ucraina să accepte aceste concesii.

