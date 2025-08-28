Vicepreşedintele american JD Vance spune că cearta faimoasă cu Zelenski din Biroul Oval a avut părți bune. „A fost util pentru poporul american să vadă asta”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 16:27
359 citiri
Momentul în care Zelenski furios îl înjură pe JD Vance FOTO Hepta

Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri, 27 august, că faimosul său conflict din Biroul Oval cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, din februarie, a fost „util” și a contribuit la aducerea în prim-plan a dezacordurilor dintre Washington și Kiev.

Într-o declarație acordată USA Today, Vance și-a exprimat regretul față de întâlnirea tensionată din februarie, care a șocat Europa și a dus relațiile transatlantice la un nou minim.

„Uite, uneori oamenii nu sunt de acord”, a spus Vance. „Adică, mi-aș fi dorit să avem o ceartă în Biroul Oval, în public? Nu neapărat”, susține vicepreședintele SUA. „Cred că acest lucru a clarificat unele dintre problemele reale de dezacord dintre partea americană și cea ucraineană? Da, și cred că a fost util pentru poporul american să vadă asta”, a adăugat Vance.

Zelenski a vizitat Casa Albă după învestirea președintelui american Donald Trump pentru a consolida sprijinul pentru Ucraina în fața invaziei Rusiei. Dar întâlnirea sa televizată cu Trump și Vance în Biroul Oval s-a transformat într-o ceartă în toată regula, Vance acuzându-l pe Zelenski că este nerecunoscător și că nu este dispus să se angajeze într-un dialog cu Moscova, la trei ani de la începutul războiului brutal al Kremlinului.

Liderii europeni s-au raliat în jurul lui Zelenski în zilele următoare, reiterându-și sprijinul neclintit pentru Ucraina, în timp ce germanul Friedrich Merz a sugerat că totul a fost o ambuscadă, calificând cearta furioasă drept o „escaladare deliberată” din partea americanilor.

Miercuri, Vance a afirmat că frustrarea sa din timpul confruntării din Biroul Oval nu reflecta atât de mult sentimentele sale față de Zelenski, cât față de administrația Biden, care, potrivit lui, a acordat miliarde de dolari ca ajutor Ucrainei „fără niciun obiectiv real, fără nicio diplomație reală”.

Ucraina „a fost ca o gaură ciudată în care aruncam bani pe fereastră fără niciun plan real de rezolvare a problemei”, a continuat JD Vance. „Asta m-a frustrat întotdeauna mult mai mult decât faptul că Zelenski cerea ajutor de la Washington”, a asigurat el. „Administrația Biden nu avea niciun plan pentru a pune capăt războiului”, a acuzat Vance.

Vicepreședintele a spus că administrația Trump este acum „destul de aliniată cu președintele Zelenski” în ceea ce privește eforturile de a ajunge la un acord de pace. „Chiar dacă avem unele dezacorduri, noi, desigur, vrem să protejăm integritatea teritorială a Ucrainei”, susține Vance. „Nu vrem ca Rusia să cucerească întreaga țară”, a dat el asigurări.

În ciuda eforturilor lui Trump de a media încheierea conflictului, Moscova nu a renunțat la cererile sale maximaliste – și anume ca Ucraina să renunțe la vaste teritorii puternic fortificate din regiunea Donbas din estul țării, pe care trupele ruse le-au ocupat doar parțial, și să se angajeze să nu adere niciodată la NATO. Trump a presat anterior Ucraina să accepte aceste concesii.

Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi, 28 august, pe reţelele sociale că cel puţin opt persoane au fost ucise în valul de atacuri ruseşti din cursul nopţii asupra...
Cum poate fi „înarmată“ Ucraina pentru negocierile cu Putin. Analiză a Foreign Affairs
Pentru o pace durabilă, administrația Trump trebuie să abordeze corect etapele discuțiilor. O săptămână de diplomație ruso-ucraineană coordonată de președintele american Donald Trump a...
#jd vance, #Volodimir Zelenski, #biroul oval, #razboi Ucraina , #stiri internationale
