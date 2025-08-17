Vicepreședintele SUA JD Vance va fi prezent în Biroul Oval alături de Trump, când vine Volodimir Zelenski. Ultima întâlnire în acest format s-a lăsat cu scandal

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 23:59
296 citiri
Vicepreședintele SUA JD Vance va fi prezent în Biroul Oval alături de Trump, când vine Volodimir Zelenski. Ultima întâlnire în acest format s-a lăsat cu scandal
Zelenski, Trump și JD Vance FOTO Hepta

Vicepreședintele SUA, JD Vance, va participa luni la întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile.

Ultima dată când Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, în februarie, Vance l-a acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de recunoștință, întrebându-l: „Ați spus măcar o dată mulțumesc?”.

Cu toate acestea, în luna mai, Vance s-a întâlnit cu Zelenski și cu secretarul de stat Marco Rubio în Italia. Deși reporterii nu au fost invitați la întâlnire, după aceea, Vance a postat o fotografie în care el și Zelenski zâmbeau.

Președintele american Donald Trump a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval, informează Reuters.

''Dacă totul decurge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin'', a afirmat Donald Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social.

''Cea mai bună cale de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este de a merge direct către un acord de pace, care ar încheia războiul, și nu doar către un acord de încetare a focului'', a explicat el.

Volodimir Zelenski anunțase sâmbătă dimineață că intenționează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina.

''Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington pentru a discuta despre ansamblul detaliilor pentru a se pune capăt crimelor și războiului'', a indicat șeful statului ucrainean.

Întâlnirea din Alaska între președinții Trump și Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate concrete.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parțial de forțele sale (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, și să renunțe la livrările de arme occidentale către Kiev și la orice intenție de aderare la NATO.

Aceste cerințe sunt inacceptabile pentru Kiev, care dorește o încetare necondiționată și imediată a focului și garanții de securitate solide.

Donald Trump se grăbește să îi pună la aceeași masă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar putea să aibă loc până vinerea viitoare
Donald Trump se grăbește să îi pună la aceeași masă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar putea să aibă loc până vinerea viitoare
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că dorește să organizeze un summit trilateral între el, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin...
Putin l-a sunat pe Kim Jong-un ca să-i spună ce va vorbi cu Donald Trump. Trump și Vance îl vor suna azi pe Zelenski. Tiraniile și democrațiile strâng rândurile
Putin l-a sunat pe Kim Jong-un ca să-i spună ce va vorbi cu Donald Trump. Trump și Vance îl vor suna azi pe Zelenski. Tiraniile și democrațiile strâng rândurile
Președintele Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong-un și l-a pus la curent cu discuțiile planificate pe care liderul rus le va avea cu președintele...
#jd vance, #Volodimir Zelenski, #biroul oval, #negocieri pace Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Vladimir Putin s-a urcat in "Bestia" lui Donald Trump si au urmat momente total neasteptate, care s-au viralizat instant
Digi24.ro
"N-am fost niciodata prieteni". Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial care bantuie relatia dintre doua mari puteri
DigiSport.ro
Ce lovitura: si-au dat afara din lot portarul titular si au batut palma cu Gianluigi Donnarumma!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vicepreședintele SUA JD Vance va fi prezent în Biroul Oval alături de Trump, când vine Volodimir Zelenski. Ultima întâlnire în acest format s-a lăsat cu scandal
  2. Donald Trump se grăbește să îi pună la aceeași masă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar putea să aibă loc până vinerea viitoare
  3. Explozie puternică la o uzină militară din Rusia. 11 persoane au murit și 130 au fost rănite VIDEO
  4. Deturnarea fondurilor de război. Cum ajung donațiile pentru front să finanțeze vacanțe, automobile de lux și manichiuri în Rusia
  5. Ce ascunde stațiunea de lux a lui Kim Jong-un. Turism de fațadă, muncă silnică în spate
  6. Întâlnire sub semnul simbolismului.Ce și-au spus Trump și Putin pe pista din Alaska și în limuzina blindată „Bestia“?
  7. Întorsătură de situație după summitul din Alaska. Trump ar susține Rusia în preluarea Donbasului pentru a încheia războiul. Zelenski nu este de acord cu planul
  8. CIA ar fi folosit un „vizionar” pentru a localiza Chivotul Legământului, unul dintre cele mai legendare artefacte din istorie
  9. Șansele ca summitul tripartit dintre Trump, Putin și Zelenski să se desfășoare în Europa. Invitația a fost deja lansată: „Rusia revendică teritorii pe care nu le-a ocupat încă”
  10. Premierul Poloniei îl atacă pe Putin, după summitul cu Trump. „A demonstrat încă o dată că este viclean și nemilos”