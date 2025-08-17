Vicepreședintele SUA JD Vance va fi prezent în Biroul Oval alături de Trump, când vine Volodimir Zelenski. Ultima întâlnire în acest format s-a lăsat cu scandal

Vicepreședintele SUA, JD Vance, va participa luni la întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile.

Ultima dată când Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, în februarie, Vance l-a acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de recunoștință, întrebându-l: „Ați spus măcar o dată mulțumesc?”.

Cu toate acestea, în luna mai, Vance s-a întâlnit cu Zelenski și cu secretarul de stat Marco Rubio în Italia. Deși reporterii nu au fost invitați la întâlnire, după aceea, Vance a postat o fotografie în care el și Zelenski zâmbeau.

Președintele american Donald Trump a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval, informează Reuters.

''Dacă totul decurge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin'', a afirmat Donald Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social.

''Cea mai bună cale de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este de a merge direct către un acord de pace, care ar încheia războiul, și nu doar către un acord de încetare a focului'', a explicat el.

Volodimir Zelenski anunțase sâmbătă dimineață că intenționează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina.

''Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington pentru a discuta despre ansamblul detaliilor pentru a se pune capăt crimelor și războiului'', a indicat șeful statului ucrainean.

Întâlnirea din Alaska între președinții Trump și Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate concrete.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parțial de forțele sale (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, și să renunțe la livrările de arme occidentale către Kiev și la orice intenție de aderare la NATO.

Aceste cerințe sunt inacceptabile pentru Kiev, care dorește o încetare necondiționată și imediată a focului și garanții de securitate solide.

