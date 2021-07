Jean-Claude Van Damme, distracție pe manele cu câțiva români VIDEO

Chef Hadad a postat ieri, 20 iulie, o poză cu Van Dame, pe contul său de Instagram:"Reîntâlnire după 16 ani cu Jean-Claude Van Damme, în 2005 la Casa Vernescu și astăzi, la @mace_by_joseph_hadad. A trecut atât de mult timp, dar privind pozele, mă simt de parcă a fost ieri. Mă bucur enorm că l-am avut oaspete la Mace și că am avut ocazia să ne revedem", a scris bucătarul.În cursul zilei de miercuri, 21 iulie, actorul a apărut din nou pe rețelele de socializare, într-un live pe Facebook , alături de mai mulți români, într-o mașină, ascultând manele.„Nu e şmecherie, e pe bune. E fratele meu, pe viaţă!”, spune şoferul, care îl și filmeazăpe actor.Când își dă seama că este filmat, Van Damme îi atrage atenția și spune că nu vrea să apară pe net:„No good for social network” (Nu este în regulă pentru reţelele de socializare ), a spus celebrul actor.În doar câteva ore, clipul are peste 120.000 de vizualizări şi mii de comentarii şi reacţii.