După 19 ani de logodnă, Jean Todt, fostul boss de la Ferrari, s-a căsătorit cu actrița Michelle Yeoh: a fost dat de gol de Felipe Massa

Jean Todt (77 de ani), fostul manager al echipei de Formula 1 Ferrari, s-a căsătorit cu actrița Michelle Yeoh (60 de ani), câștigătoare a premiului Oscar.

Jean Todt a fost dat de gol de fostul pilot Ferrari, brazilianul Felipe Massa. Acesta i-a felicitat pe Instagram și a publicat și invitația la nuntă, care spune povestea dintre Todt și Yeoh.

"Ne-am întâlnit la Shanghai pe 4 iunie 2004. Pe 26 iulie 2004, J.T a cerut-o în căsătorie pe M.Y. și ea a acceptat.

Astăzi, după 6992 de zile, pe 27 iulie 2023, la Geneva, înconjurați de familie și prieteni, suntem fericiți să celebrăm acest moment".

Jean Todt a postat și el apoi pe twitter: Acum că celălalt fiu al meu, Felipe Massa, a răspândit discret vestea bună, pot confirma cu bucurie uniunea cu iubirea vieții mele, Michelle".

Michelle Yeoh este o actriţă malaeziană în vârstă de 60 de ani premiată cu Oscar pentru rolul din "Everything Everywhere All At Once".

Now that my other son @MassaFelipe19 has « discreetly » spread the good news, I can happily confirm the union with the Love of my life, Michelle. pic.twitter.com/p7Q09cpfhP