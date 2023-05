Jelena Ostapenko, cuvinte grele la adresa adversarei: letona a întrecut orice măsură VIDEO

ucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina s-a calificat vineri seara în finala turneului WTA 1000 de la Roma, după o victorie în faţa Jelenei Ostapenko.

Elena Rîbakina (23 de ani, locul 6 WTA) a avut devoie de doar o oră şi 33 de minute pentru a o învinge în a doua semifinală a turneului de la Roma pe letona Jelena Ostapenko (25 de ani, locul 8 WTA).

Elena s-a impus în două seturi, 6-2, 6-4 şi o va înfrunta în finala turneului WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia, de la Roma, pe ucraineana Anhelina Kalinina.

PArtida dintre Rîbakina și Ospapenko a fost întreruptă din cauza ploii, înclusiv în setul al doilea, când Ostapenko a condus cu 4-2.

Nemulțumită că jocul se oprește când e pe val și că adversara ei s-a grăbit să ia locul pe bancă, Ostapenko a spus: Fucking bitch!

Interesant este că mai devreme în meci, letona fusese cea care dorea ca jocul să se oprească din cauza ploii. Însă atunci scorul o dezavantaja.

Ostapenko calls Rybakina "f*cking b*tch" while she is not looking (Penko timely changed her mind and wanted to play in heavy rain and Elena considered it dangerous).Rybakina looks puzzled to her coach who tells her not to worry.She grins because I only support the correct people pic.twitter.com/3SxrOZwVcO