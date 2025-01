S-a sinucis soțul unei mari actrițe. Metoda prin care a ales să-și pună capăt zilelor regizorul şi scenaristul

Jeff Baena, regizor şi scenarist, căsătorit cu actriţa Aubrey Plaza, a fost găsit mort în locuinţa sa din Los Angeles, vineri, 3 ianuarie, după ce şi-a pus capăt zilelor prin spânzurare. Medicul legist a stabilit că a fost vorba despre o sinucidere.

Poliţia şi pompierii, chemaţi la faţa locului de asistenta sa care găsise cadavrul, nu au putut decât să confirme decesul, scrie BFM TV.

Jeff Baena avea o relaţie cu actriţa din "Parks & Recreation" şi "The White Lotus" din 2011. Ei s-au căsătorit în 2021.

Regizorul şi scenaristul lucrase cu regizorii Robert Zemeckis şi David O. Russell ca asistent de producţie. El a scris împreună cu David O. Russell scenariul filmului "I Heart Huckabees" din 2004, cu Jason Schwarzman, Dustin Hoffman, Naomi Watts şi Jude Law.

El a regizat filmele "Life after Beth", cu Aubrey Plaza, John C. Reilly şi Dane DeHaan, în 2014, dar şi "Bachelor party", în 2016, "Horse Girl", cu Alison Brie, în 2020 şi "Spin Me Round", în 2022, cu Alison Brie şi Aubrey Plaza.

Festivalul Sundance, unde acest regizor independent a prezentat mai multe dintre filmele sale, i-a adus un omagiu pe X.

"Îi mulţumim călduros lui Jeff Baena pentru că a împărtăşit poveştile sale şi a contribuit la amintirile de durată pe care le-am construit împreună. Jeff, ne vor lipsi spiritul, umorul şi viziunea ta îndrăzneaţă".

