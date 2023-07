Un cunoscut actor a murit la 48 de ani din cauze misterioase

Actorul american Jeffrey Carlson a murit la vârsta de 48 de ani. El era cunoscut mai ales pentru rolul său din soap-opera "All My Children", în care a interpretat o femeie transsexuală între 2006 şi 2007. Moartea sa a fost anunţată de rude în weekend şi confirmată duminică de Shakespeare Theatre Company, cu sediul la Washington, pentru care a lucrat. Cauza decesului nu a fost precizată.

"Compania Shakespeare Theatre Company este întristată să afle de recenta dispariţie a lui Jeffrey Carlson", a scris compania pe Facebook. "Jeffrey a oferit interpretări frumoase şi nuanţate în timpul unei cariere în televiziune, film, pe Broadway şi, din fericire pentru noi, la STC".

Jeffrey Carlson s-a născut în 1975 în Long Beach, California. După cum subliniază Deadline, el a studiat arta dramatică la prestigioasa Juilliard School, un conservator din New York.

A apărut în "Happy End", de Amos Kollek, o comedie romantică despre un tânăr francez expatriat la New York, cu Audrey Tautou şi Justin Theroux. De asemenea, a jucat un rol mic în "Hitch", expert în seducţie.

Debutul său pe Broadway a avut loc în 2003, când a jucat în spectacolul "The Goat or Who Is Sylvia" de Edward Albee. Ulterior, a jucat în "Tartuffe" şi "The Miracle Worker", alături de Hilary Swank, laureată a premiului Oscar.

Carlson a mai fost cunoscut şi pentru rolul starului pop britanic din anii '80, pe nume Marilyn, în "Taboo", în perioada 2003-2004.

