Letona Ostapenko și-a cerut scuze pentru ce-a spus la US Open: ”Engleza nu este limba mea maternă...”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 31 August 2025, ora 12:43
277 citiri
Letona Ostapenko și-a cerut scuze pentru ce-a spus la US Open: ”Engleza nu este limba mea maternă...”
Jelena Ostapenko FOTO Captura X

După ce iniţial a refuzat să ceară scuze pentru declaraţiile pe care le-a făcut la adresa lui Taylor Townsend, Jelena Ostapenko s-a răzgândit, într-o postare pe contul său de Instagram.

După altercaţia cu Taylor Townsend, care a avut loc miercuri în turul al doilea al US Open, letona a refuzat să ceară scuze, negând acuzaţiile de rasism care i se aduceau. Însă a dat în cele din urmă înapoi pe reţelele de socializare.

„Vreau să cer scuze pentru anumite lucruri pe care le-am spus. Engleza nu este limba mea maternă...Când am vorbit despre educaţie, mă refeream doar la ceea ce consider a fi eticheta în tenis, dar înţeleg că cuvintele pe care le-am folosit ar fi putut jigni...”, a scris ea contul său de Instagram.

Townsend a povestit în conferinţa de presă despre schimbul de replici acide pe care cele două jucătoare l-au avut în timpul strângerii de mână. „Mi-a spus că nu am clasă, că nu sunt educată şi că vom vedea ce se va întâmpla când vom fi în afara Statelor Unite”, a afirmat americanca.

Calificată în optimile de finală ale US Open, unde o va înfrunta pe Barbora Krejcikova, Taylor Townsend a revenit vineri asupra altercaţiei: „Nu a fost deloc dificil. Le-am spus colegilor mei că sunt făcută pentru astfel de lucruri. Simt cu adevărat că nu a fost dificil, pentru că am rămas fidelă mie însămi. Nu a trebuit să apăr nimic din ceea ce am spus. Ce am spus, am spus, şi am crezut. În cele din urmă, nu voi lăsa niciodată un scandal sau orice altceva din exterior să mă distragă de la obiectivul meu când intru pe teren.”

Naomi Osaka, câştigătoare a US Open în 2018 şi 2020, a reacţionat la rândul său la altercaţie, condamnând ferm declaraţiile lui Ostapenko după victoria sa din turul al doilea. „Evident, este unul dintre cele mai grave lucruri pe care le poţi spune unei jucătoare de culoare, într-un sport dominat de albi. Dar dacă mă întrebi sincer despre istoricul Jelenei Ostapenko, nu cred că este cel mai nebunesc lucru pe care l-a spus. Sincer, cred că a fost o alegere foarte proastă, în cel mai prost moment şi adresată celei mai nepotrivite persoane. Nu ştiu dacă ea cunoaşte contextul istoric al acestei expresii în Statele Unite. Ştiu că nu va mai spune asta niciodată în viaţa ei.”

Jelena Ostapenko a făcut scandal monstru la US Open: "Dacă joacă în țara ei, nu înseamnă că poate să se comporte așa" VIDEO
Jelena Ostapenko a făcut scandal monstru la US Open: "Dacă joacă în țara ei, nu înseamnă că poate să se comporte așa" VIDEO
Letona Jelena Ostapenko și americanca Taylor Townsend au intrat într-un schimb dur de replici la finalul partidei de la US Open. Învinsă de Taylor Townsend în turul doi la US Open, Jelena...
Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev
Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev
Alexander Zverev, al treilea jucător mondial, a fost eliminat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în turul al treilea al US Open, de canadianul Felix Auger-Aliassime (4-6, 7-6 [7], 6-4,...
#Jelena Ostapenko, #US Open, #scuze, #engleza, #limba , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, jefuita la New York! Ce i-au furat din camera de hotel si apelul facut de romanca

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Letona Ostapenko și-a cerut scuze pentru ce-a spus la US Open: ”Engleza nu este limba mea maternă...”
  2. Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev
  3. Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Românca a rămas fără trofeu: ”Să mi-l dați înapoi!”
  4. Venus Williams face senzație la US Open. La 45 de ani, a ajuns în optimi
  5. ”Bombă” în campionatul Olandei, cu internaționalul român pe teren
  6. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la US Open cu favorita gazdelor, finalista de la Wimbledon
  7. România prosperă! Calificările de joi ne-au adus o creștere impresionantă în clasamentul coeficienților
  8. Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul
  9. Psihologul de pe circuitul de drift a fost campion la șah: ”Tata a încercat să mă țină departe de acest sport”
  10. FCSB și-a aflat programul din Europa League. Când au fost programate meciurile cu Feyenoord, Fenerbahçe, Bologna sau Steaua Roșie Belgrad