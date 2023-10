Cum arată careul de ași la WTA Elite. Letona Ostapenko a pierdut ”finala” din grupe

WTA Elite Trophy, competiția de final de an care reunește la Zhuhai (China) cele mai bune 12 jucătoare după cele calificate la Turneul Campioanelor, și-a stabilit semifinalistele.

În ultimul meci din faza grupelor, letona Jelena Ostapenko (13 WTA) a pierdut cu 4-6, 6-1, 2-6, în faţa chinezoaicei Qinwen Zheng (18 WTA), asiatica reuşind calificarea în semifinale. Meciul a fost ca o ”finală”, ambele impunându-se în primele meciuri contra croatei Donna Vekic.

Alături de Zheng, în careul de ași au mai acces Daria Kasatkina, Beatriz Haddad Maia și Zhu Lin.

Kastakina și Zheng vor fi capi de serie la tragerea la sorți a semifinalelor.

