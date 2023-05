Dezastru pentru letona Ostapenko la Roland-Garros. Cine a eliminat-o pe campioana din 2017

Tenismena Jelena Ostapenko, campioană la Roland-Garros în 2017, după finala cu Simona Halep, a suferit o eliminare surprinzătoare la actuala ediție a turneului de la Paris.

Ostapenko (17 WTA), una dintre cele mai în formă tenismene din acest an, a fost învinsă în turul secund de americanca Peyton Stearns (69 WTA), care s-a impus cu 6-3, 1-6, 6-2, calificarea în turul al treilea fiind cea mai mare performanță a carierei sale la un Grand Slam.

a star is born 🌟

🇺🇸 Peyton Stearns recaps the biggest win of her pro career over Ostapenko!#RolandGarros pic.twitter.com/i1yKAn6P8j