Eșec categoric suferit de letona Ostapenko la WTA Miami. Cine e prima sfertfinalistă

Jucătoarea de tenis letonă Jelena Ostapenko (22 WTA) a fost eliminată luni în optimile de finală ale turneului de la Miami.

Fostă câștigătoare la Roland-Garros, după o finală cu Simona Halep, în 2017, Ostapenko a cedat fără drept de apel, 3-6, 3-6, meciul cu Martina Trevisan din Italia (24 WTA).

În sferturile de finală, Trevisan își așteaptă adversara din confruntarea Elena Rîbakina - Elise Mertens.

Tot luni, în optimi, Sorana Cîrstea va juca împotriva Marketei Vondrousova din Cehia, meci care poate fi urmărit AICI.

SÌ!!! 🇮🇹🔓@MartinaTrevisa3 reaches her first WTA 1000 quarterfinal with a stunning straight-sets win over Ostapenko.#MiamiOpen pic.twitter.com/KTi7nlTiau