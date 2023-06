Gestul pe care nesuferita Ostapenko nu-l va uita curând. Ce-a văzut letona când a vrut să comenteze la arbitru VIDEO

Tenismena letonă Jelena Ostapenko, poate cea mai nesuferită jucătoare din circuitul WTA, a fost pusă la punct de arbitrul de scaun, în primul tur al turneului de la Birmingham.

Ostapenko a învins-o în runda inaugurală pe Linda Noskova din Cehia, scor 6-2, 5-7, 6-1, însă letona va ține minte mult timp ceea ce s-a întâmplat în finalul setului doi.

La scorul 5-6, Ostapenko a comis o eroare și a încercat să conteste decizia arbitrilor, care au văzut mingea afară din teren.

Până să apuce să spună ceva în direcția arbitrului de scaun, norvegianca Livia Kjendlie, aceasta din urmă a răspuns cu un gest memorabil. Fără să o privească în ochi pe Ostapenko, arbitrul a făcut un semn sugestiv cu degetele, arătând cât de mult a fost mingea în aut.

